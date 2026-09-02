Prognoza meteo, 2 septembrie. Toamna debutează cu un episod meteorologic extrem de stabil pe întreg teritoriul țării. După instabilitatea atmosferică și ploile izolate din ultimele zile, prima zi de miercuri din luna septembrie aduce un aer respirabil și condiții ideale pentru activitățile în aer liber. Meteorologii confirmă că valorile termice se mențin în limite normale pentru această perioadă, fără risc de precipitații semnificative.

La nivel național, tabloul meteorologic este dominat de un cer predominant senin. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 26 de grade Celsius, oferind o atmosferă plăcută în orele amiezii. Disconfortul termic accentuat dispare complet, fiind înlocuit de o mecanică a maselor de aer mult mai blândă.

În timpul nopții și la orele dimineții, valorile coboară până spre 12 grade Celsius. Scăderea temperaturilor minime va fi simțită mai ales în zonele depresionare și în nordul țării, unde senzația de răcoare va fi accentuată. În majoritatea regiunilor, șansele de ploaie sunt practic inexistente pe parcursul întregii zile.

Bucureștenii vor avea parte de o zi însorită, fără nicio amenințare de precipitații. Mercurul din termometre va urca treptat de la 14 grade Celsius la prima oră a dimineții până la o maximă de 26 de grade Celsius la orele prânzului. Indicele UV se menține la un nivel moderat, ceea ce asigură condiții optime pentru plimbări sau deplasări urbane. Vântul va sufla slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 10-12 kilometri pe oră. Rafalele nu vor crea probleme, fiind direcționate predominant dinspre sectorul vestic.

În regiunile montane, vremea se menține stabilă, deși valorile din termometre vor fi mai scăzute comparativ cu zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, iar vântul poate prezenta unele intensificări pe creste. Turiștii sunt sfătuiți să aibă echipament adecvat pentru orele dimineții și ale serii, când temperaturile scad considerabil.

Pe litoral, prima săptămână din septembrie aduce o atmosferă plăcută pentru cei rămași în vacanță. Temperaturile rămân apropiate de media sezonului, cerul va fi senin, iar apa mării păstrează valori termice bune pentru baie.Pentru zilele următoare, prognoza indică o menținere a acestui regim termic moderat, urmată de o ușoară încălzire spre finalul săptămânii.