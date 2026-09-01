Prognoza meteo se schimbă marți, 1 septembrie, în mai multe zone ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura, cu maxime de până la 34 de grade.

Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei.

Prognoza meteo, 1 septembrie. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor fi mai frecvente în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h.

Izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, cu diametre de 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și izolat pot depăși 20-25 l/mp. Temperaturile minime vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață.

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele înnorări și sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, cu cantități de 1-3 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade, iar minima va fi de 17-19 grade.

Și în zonele montane, valorile termice vor scădea ușor. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Carpații Orientali și Meridionali și local în Carpații Occidentali.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului de 40-50 km/h.

Izolat poate apărea grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, în special în Carpații Orientali, pot depăși 20-25 l/mp.

Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 20 de grade.

Temperatura apei mării va avea valori între 21 și 23 de grade.