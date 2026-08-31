Drumul spre Moldova se scurtează. Încă 47,10 kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău, au fost deschiși circulației luni, extinzând traseul de mare viteză disponibil între sudul și estul țării. Odată cu noul sector, A7 ajunge la 241,62 kilometri aflați în trafic între Ploiești și zona Bacăului, dintr-un total de 319 kilometri până la Pașcani, a transmis directorul general al CNAIR.

Deschiderea noului tronson către Moldova permite parcurgerea distanței de 310,59 kilometri dintre București și Bacău pe autostradă, folosind A3 și A7, în mai puțin de trei ore.

Noul sector se adaugă celor 194,52 kilometri care erau deja deschiși circulației între Ploiești și Adjud.

„Continuăm construcția A7 spre Pașcani și Suceava, iar de acolo, prin Drumul Expres Suceava – Siret, spre frontiera de nord a României”, a transmis directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe Facebook.

Potrivit lui Pistol, „România a ajuns astăzi la peste 1.477 km de drumuri de mare viteză”.

În prima etapă, traficul va fi direcționat până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, care asigură legătura cu DN2F, spre Vaslui. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă cu încă aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Centurii Bacăului.

CNAIR a anunțat că această etapizare este necesară pentru ca fiecare sector să poată fi deschis circulației după finalizarea tuturor conexiunilor și verificarea condițiilor de siguranță.

Prin deschiderea celor 47,10 kilometri dintre Adjud și Bacău, Autostrada A7 Ploiești – Pașcani ajunge la 241,62 kilometri aflați în circulație, dintr-un traseu total de 319 kilometri.

Lucrările la A7 spre Moldova continuă în direcția Pașcani și Suceava, urmând ca traseul să fie legat ulterior de Drumul Expres Suceava – Siret și de frontiera de nord a României.

În decembrie 2025 au fost deschiși aproximativ 50 de kilometri între Focșani și Răcăciuni.

Atunci au intrat în circulație Lotul 1 Focșani – Domnești Târg, cu o lungime de 35,60 kilometri, și Lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni, de 14,4 kilometri.

Adăugarea sectorului de 47,10 kilometri dintre Adjud și Bacău Sud extinde astfel porțiunea funcțională a Autostrăzii Moldovei, în timp ce lucrările continuă spre nord, către Pașcani.

Odată cu deschiderea noului tronson, România a depășit pragul de 1.477 de kilometri de autostrăzi și drumuri de mare viteză.

CNAIR estimează că în 2026 ar putea fi deschiși cel puțin 200 de kilometri de drumuri de mare viteză, ceea ce ar extinde în continuare rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres.