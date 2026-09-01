Românii vor avea parte de o lună septembrie mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 1 - 28 septembrie. Cele mai mari abateri de la valorile normale sunt prognozate în regiunile vestice, în timp ce temperaturile se vor apropia de normal spre finalul intervalului. Astfel, vremea se menține caldă în prima săptămână de scoală. Și regimul precipitațiilor va avea o evoluție diferită pe parcursul lunii. Primele două săptămâni vor aduce cantități mai mici de precipitații decât cele normale, mai ales în zonele montane. Ulterior, ploile vor reveni la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Până pe 7 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a României. Regiunile din vest vor resimți cel mai mult această abatere pozitivă a valorilor termice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un deficit în cea mai mare parte a țării. Zonele montane vor înregistra cele mai mari diferențe față de cantitățile normale pentru începutul toamnei.

În perioada 7 - 14 septembrie, temperaturile se vor menține peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Regiunile vestice vor avea din nou cele mai importante abateri termice pozitive.

Deficitul de precipitații se va extinde la nivelul întregii țări. Cele mai reduse cantități de apă sunt așteptate, din nou, în zonele montane.

În intervalul 14 - 21 septembrie, temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale în întreaga țară. Cele mai mari abateri sunt estimate în regiunile vestice.

Situația se va schimba însă în privința precipitațiilor. Cantitățile de apă vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În ultima săptămână analizată de ANM, între 21 și 28 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și centrale.

În restul țării, valorile termice se vor situa, în general, în apropierea mediilor specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal pe întreg teritoriul României.