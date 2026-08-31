Vara se cu temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru luni, 31 august, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă până la ora 21:00. În același timp, meteorologii anunță o schimbare a vremii începând din noaptea de luni spre marți. În mai multe zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Atenționarea Cod galben vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul Munteniei.

Pe parcursul zilei de luni, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde căldura va fi resimțită mai puternic.

Disconfortul termic va fi accentuat în zonele aflate sub atenționare, în condițiile temperaturilor ridicate și ale valorilor mari ale indicelui temperatură-umezeală.

Căldura nu dispare odată cu încheierea verii calendaristice. Marți și miercuri, 1 și 2 septembrie, vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice.

În sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi în continuare ridicat. Indicele temperatură-umezeală va ajunge din nou la pragul critic de 80 de unități.

În paralel cu temperaturile ridicate, ANM a emis o informare meteorologică privind manifestări de instabilitate atmosferică. Aceasta este valabilă în intervalul 1 septembrie, ora 01:00 – 1 septembrie, ora 23:00.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în noaptea de luni spre marți (31 august-1 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de marți (1 septembrie) în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei”, informează ANM.

Aversele pot avea caracter torențial, iar în timpul ploilor sunt posibile descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 de kilometri pe oră.

Meteorologii anunță și posibilitatea apariției grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri, în unele zone.

În intervale scurte, de aproximativ 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.