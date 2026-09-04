Prognoza meteo, 4 septembrie. Prima decadă a lunii septembrie aduce o vreme deosebit de caldă în anumite regiuni ale țării, în timp ce în restul teritoriului valorile termice rămân apropiate de media acestei perioade. Zonele de șes vor resimți cel mai mult temperaturile ridicate, dar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența spre după-amiază.

Locuitorii din sud și vest vor avea parte de o zi călduroasă, cu maxime ce vor ajunge până la 33 de grade. În schimb, în estul Transilvaniei valorile vor fi mult mai moderate, pornind de la 23 de grade. „Vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie.

Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări temporare, fiind așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în zonele montane și submontane.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara, în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și condiții de grindină.

Fenomenele de instabilitate vor fi însoțite de intensificări ale vântului, care va sufla mai tare la altitudini mari. Pe crestele montane, rafalele pot atinge 60…70 km/h. Viteze ceva mai reduse, de 40…50 km/h, se vor înregistra local în centru și în extremitatea de sud-vest, dar și în timpul ploilor, când vântul poate refula scurt până la 50…60 km/h.

Peste noapte, temperaturile vor scădea simțitor, existând diferențe mari între diferitele forme de relief.

Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei, până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral până la 21 de grade.

În București, regimul termic se menține peste normele perioadei, deși la începutul zilei pot apărea scurte episoade de instabilitate. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată (1…2 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab și moderat în Capitală. Maxima zilei va urca până la 30…31 de grade, în timp ce minima din timpul nopții se va încadra între 14 și 17 grade.