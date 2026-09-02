Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică, valabilă de miercuri, 2 septembrie, de la ora 13:00, până joi, 3 septembrie, la ora 21:00. Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, poate cădea și grindină de mici dimensiuni.

În cursul zilei de miercuri, 2 septembrie, instabilitatea atmosferică va apărea local în Moldova și în nordul Munteniei.

Aversele pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu viteze care, în general, vor ajunge la 40-50 km/h.

Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de 1-3 ore, la 10-15 litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat.

Joi, 3 septembrie, instabilitatea atmosferică va fi prezentă pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană.

Și în această perioadă sunt posibile ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Izolat, meteorologii avertizează și asupra apariției grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Iezer a avut cea mai scăzută temperatură a dimineții

Dimineața de miercuri a adus temperaturi diferite în țară. La ora 09:00, cea mai scăzută valoare termică a fost înregistrată la Iezer, unde termometrele au indicat 11 grade Celsius.

În București, la aceeași oră, erau 21 de grade Celsius, iar cerul era parțial noros.

La Vaslui ploua, iar temperatura era de 16 grade Celsius.

În celelalte zone ale țării nu au fost înregistrate precipitații până la ora respectivă.

Cea mai ridicată temperatură a dimineții, de 23 de grade Celsius, s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin.

Intervalul anunțat de meteorologi începe miercuri, la ora 13:00, și se încheie joi, la ora 21:00.

În acest timp, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni, iar ploile torențiale, vântul și descărcările electrice pot apărea local. Izolat, cantitățile de apă pot fi importante, iar grindina de mici dimensiuni poate însoți fenomenele convective.