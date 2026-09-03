Luni, elevii se întorc în bănci, iar mulți părinți își doresc să profite de ultimul weekend din vacanță pentru a petrece timp alături de copii. Vremea le poate da planurile peste cap în unele regiuni, dar temperaturile ridicate din sudul țării vor fi ideale pentru o plimbare în aer liber. Sâmbătă va fi cea mai caldă zi, cu temperaturi care pot ajunge la 35 de grade, în timp ce duminică vremea se va răcori în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM.

Vineri, vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și pe alocuri în Câmpia Română. În restul țării, temperaturile se vor menține în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare accentuată după-amiaza și seara. Aversele și descărcările electrice vor apărea în Carpații Orientali, în estul Carpaților Meridionali, local în Dobrogea și pe suprafețe restrânse din Muntenia, Moldova și Transilvania.

Pe alocuri, mai ales la munte și în sud-estul țării, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. Vor exista și condiții de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zona montană. Pe creste, rafalele pot atinge 65-75 km/h. Local, în sud-vest și centru, vitezele vântului vor ajunge la 40-50 km/h, iar în timpul ploilor rafalele pot atinge 50-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 10-18 grade, iar în depresiunile din Carpații Orientali pot ajunge la 6-7 grade. În Dealurile de Vest și pe litoral, minimele pot urca până la 20 de grade.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale zilei și din nou după-amiaza și seara. Sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.

Temperatura maximă va ajunge la 29-31 de grade, iar cea minimă va fi de 14-17 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

Sâmbătă, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării. În sud și sud-vest, temperaturile pot atinge local valori caniculare, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului de 80 de unități.

În același timp, instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales după-amiaza și seara în jumătatea nordică a țării. Aici vor apărea înnorări temporare, intensificări ale vântului, vijelii, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină.

Ploile vor fi în general slabe cantitativ. În sud, cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, urmând să devină variabil spre seară, când fenomenele asociate instabilității atmosferice vor apărea pe arii restrânse.

Temperaturile maxime vor crește semnificativ față de vineri, cu excepția regiunilor nordice, și se vor situa în general între 28 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud și sud-vest.

Minimele vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și aproximativ 20 de grade pe litoral.

Capitala va avea parte de vreme călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la 33-35 de grade, iar minima va fi de 16-18 grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a României. Sudul țării va rămâne însă călduros, în timp ce în celelalte regiuni valorile din timpul zilei vor fi apropiate de normele perioadei.

Noaptea va fi răcoroasă în nord și centru. Cerul va fi variabil până la senin, iar după-amiaza sunt posibile înnorări și averse slabe, în special la munte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și izolat în celelalte regiuni.

Maximele se vor situa, în general, între 25 și 31 de grade. Temperaturile minime vor coborî la 6-17 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali și ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral.

În a doua parte a nopții, ceața poate apărea în zonele depresionare și pe litoral.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, însă temperaturile vor fi mai mici decât sâmbătă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar cea minimă va coborî la 12-15 grade.