Trotinetele electrice închiriate, interzise în parcurile din București

Primăria Capitalei anunță noi restricții pentru trotinetele electrice puse la dispoziție prin servicii de închiriere. Acestea nu vor mai putea fi utilizate în parcurile din București și nici în zonele unde au loc evenimente stradale la care participă un număr mare de persoane.

Măsura a fost discutată de municipalitate cu principalii operatori de pe piață și cu polițiile locale de sector.

Reprezentanții Primăriei spun că au solicitat companiilor care operează serviciile de închiriere să modifice limita de viteză pentru trotinete în interiorul parcurilor. Dacă până acum dispozitivele puteau circula cu maximum 5 kilometri pe oră în aceste zone, limita va fi coborâtă la zero.

Practic, utilizatorii nu vor mai putea porni trotinetele închiriate atunci când intră în parcurile vizate. Aceeași restricție va fi aplicată și în timpul evenimentelor stradale cu public numeros, potrivit municipalității.

„Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinetelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h”, a transmis Primăria București.

Potrivit autorităților locale, companiile de profil au primit pozitiv decizia. Una dintre firme a informat municipalitatea că aplicase deja o măsură similară în mai multe dintre cele mai cunoscute parcuri ale Capitalei: Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol.

Primăria precizează că utilizarea trotinetelor electrice este deja interzisă, din octombrie 2025, în parcurile aflate în administrarea municipalității. Noua măsură vine în contextul în care autoritățile urmăresc să împiedice folosirea trotinetelor în spațiile aglomerate și în zonele destinate activităților de recreere.

Cei care ignoră interdicția riscă sancțiuni. Potrivit regulilor menționate de Primăria Capitalei, amenda poate ajunge până la 500 de lei.

Restricțiile vizează trotinetele electrice închiriate, municipalitatea precizând că acestea vor fi blocate în sistem atunci când se află în zonele în care utilizarea lor este interzisă.