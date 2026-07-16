Presa din Argentina a fost cuprinsă de un val de euforie după victoria obținută de naționala lui Lionel Scaloni în fața Angliei, care a trimis „Albiceleste” în finala Cupei Mondiale 2026. Jurnaliștii și comentatorii sportivi au lăudat atât performanța colectivă, cât și atitudinea de luptă a echipei.

Olé, cel mai popular ziar sportiv, a titrat pe prima pagină „¡Semifinalistas de corazón!” și a scris: „Această echipă nu se oprește. Cu inima, cu sufletul și cu un Messi extraordinar, Argentina este din nou printre cele mai bune patru echipe ale lumii. Este o generație de eroi.”

Clarin a subliniat creșterea de joc a echipei pe parcursul turneului: „Scaloni a construit o selecționată solidă, cu caracter și personalitate. Astăzi nu a fost doar Messi, a fost o Argentina completă, matură și extrem de periculoasă. Victoria împotriva Angliei confirmă că suntem un candidat real la titlu.”

La Nación a adoptat un ton mai analitic, dar nu mai puțin entuziast: „Mentalitatea acestui grup este impresionantă. Argentina a știut să sufere, să se apere exemplar și să lovească decisiv. Calificarea în semifinale nu este o întâmplare, ci rodul unei munci de echipă.”

Comentatorii celebri au fost la fel de elocvenți. Mariano Closs (TyC Sports) a declarat: „Această selecționată are ceva special. Joacă cu inima și cu creierul. Sunt mândru de băieți!”

Juan Pablo Varsky a adăugat: „Nu e doar talent tehnic. Este foame de victorie și o unitate de grup rar întâlnită. Argentina arată ca o echipă de campioni.”

Chiar și publicațiile mai critice, precum Infobae, au recunoscut performanța: „După un start timid în competiție, Argentina a crescut constant joc după joc. Astăzi a arătat că merită din plin locul în semifinale.”

Presa argentiniană subliniază solidaritatea întregului lot. Mulți jurnaliști compară actuala generație cu cea din 2022, vorbind despre o „Albiceleste renăscută”.

Entuziasmul este vizibil și pe rețelele de socializare, unde hashtag-urile #VamosArgentina și #Semifinalistas au dominat trendurile naționale. Fanii și presa par convinși că drumul spre trofeu este deschis, iar încrederea în Scaloni și jucători este la cote maxime.

Calificarea în finală a readus optimismul în Argentina, o țară care trăiește fotbalul cu o pasiune unică. Următorul meci va arăta dacă această echipă poate transforma visul în realitate.