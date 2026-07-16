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„O echipă de eroi”. Reacțiile entuziaste ale presei după Argentina-Anglia 2-1

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„O echipă de eroi”. Reacțiile entuziaste ale presei după Argentina-Anglia 2-1messi bucurie / sursa foto: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Presa din Argentina a fost cuprinsă de un val de euforie după victoria obținută de naționala lui Lionel Scaloni în fața Angliei, care a trimis „Albiceleste” în finala Cupei Mondiale 2026. Jurnaliștii și comentatorii sportivi au lăudat atât performanța colectivă, cât și atitudinea de luptă a echipei.

„Cu inima, cu sufletul și cu un Messi extraordinar”

Olé, cel mai popular ziar sportiv, a titrat pe prima pagină „¡Semifinalistas de corazón!” și a scris: „Această echipă nu se oprește. Cu inima, cu sufletul și cu un Messi extraordinar, Argentina este din nou printre cele mai bune patru echipe ale lumii. Este o generație de eroi.”

Clarin a subliniat creșterea de joc a echipei pe parcursul turneului: „Scaloni a construit o selecționată solidă, cu caracter și personalitate. Astăzi nu a fost doar Messi, a fost o Argentina completă, matură și extrem de periculoasă. Victoria împotriva Angliei confirmă că suntem un candidat real la titlu.”

La Nación a adoptat un ton mai analitic, dar nu mai puțin entuziast: „Mentalitatea acestui grup este impresionantă. Argentina a știut să sufere, să se apere exemplar și să lovească decisiv. Calificarea în semifinale nu este o întâmplare, ci rodul unei munci de echipă.”

Argentina, lăudată de presa din țară

Comentatorii celebri au fost la fel de elocvenți. Mariano Closs (TyC Sports) a declarat: „Această selecționată are ceva special. Joacă cu inima și cu creierul. Sunt mândru de băieți!”

Juan Pablo Varsky a adăugat: „Nu e doar talent tehnic. Este foame de victorie și o unitate de grup rar întâlnită. Argentina arată ca o echipă de campioni.”

Anglia - Argentina

Anglia - Argentina / sursa foto: arhiva EVZ

Chiar și publicațiile mai critice, precum Infobae, au recunoscut performanța: „După un start timid în competiție, Argentina a crescut constant joc după joc. Astăzi a arătat că merită din plin locul în semifinale.”

„Vamos, Argentina!”, viral pe rețelele sociale

Presa argentiniană subliniază solidaritatea întregului lot. Mulți jurnaliști compară actuala generație cu cea din 2022, vorbind despre o „Albiceleste renăscută”.

Entuziasmul este vizibil și pe rețelele de socializare, unde hashtag-urile #VamosArgentina și #Semifinalistas au dominat trendurile naționale. Fanii și presa par convinși că drumul spre trofeu este deschis, iar încrederea în Scaloni și jucători este la cote maxime.

Calificarea în finală a readus optimismul în Argentina, o țară care trăiește fotbalul cu o pasiune unică. Următorul meci va arăta dacă această echipă poate transforma visul în realitate.

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