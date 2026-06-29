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Prințesa Kate, performanță uluitoare la doi ani de la diagnisticul de cancer: a cucerit Trei Vârfuri

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Prințesa Kate, performanță uluitoare la doi ani de la diagnisticul de cancer: a cucerit Trei VârfuriKate - 3 varfuri / sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Catherine (Kate), Prințesa de Wales, a finalizat Provocarea Trei Vârfuri în sprijinul spitalului unde a fost tratată pentru cancer, descriind performanța ca pe o „șansă de a explora viața dincolo de diagnostic și de a oferi ceva înapoi”, potrivit BBC.

Kate a cucerit cele mai înalte vârfuri din Regatul Unit

Ea a participat la acest eveniment, care implică escaladarea celor mai înalte vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor pe parcursul unei zile, pentru a strânge fonduri pentru Royal Marsden Cancer Charity.

Prințesa a dezvăluit că urmează tratament pentru cancer în 2024 și a spus că este în remisie la începutul anului 2025.

Duminică, ea a declarat că dorește să sprijine „îngrijirea medicală holistică” pentru persoanele cu cancer, descriind-o ca pe o modalitate de a îmbunătăți „bunăstarea, rezistența și calitatea vieții într-o perioadă excepțional de dificilă”.

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Ce spune Kate despre lupta cu cancerul

Scriind pe rețelele de socializare, alături de o fotografie cu ea însăși în vârful Ben Nevis, ea a spus: „Cancerul nu afectează doar corpul”.

„Schimbă modul în care gândești și simți și afectează profund fiecare aspect al vieții”.

„Știu asta personal și că această călătorie prin și dincolo de tratament necesită mai mult decât medicamente.”

Ea a continuat: „Prin această provocare, vreau să sensibilizez publicul cu privire la impactul mai profund al bolilor grave și la importanța îngrijirii medicale holistice.

„Fiecare individ este diferit, iar asigurarea unei abordări holistice a îngrijirii permite celor care trăiesc cu cancer să gestioneze provocarea profund personală a diagnosticului.

„Terapiile holistice completează căile clinice și sprijină capacitatea pacienților de a-și menține bunăstarea, rezistența și calitatea vieții într-o perioadă excepțional de dificilă.”

Diagnosticul de cancer, un „șoc imens”

Spitalul Royal Marsden descrie îngrijirea holistică ca fiind „sprijinirea persoanei în ansamblu - integrarea bunăstării fizice, emoționale, spirituale și sociale alături de îngrijirea clinică.”

La finalizarea provocării din Țara Galilor, prințesa a fost întâmpinată de membrii familiei sale, inclusiv Prințul de Wales, cei trei copii ai săi, George, Charlotte și Louis, părinții ei, Carole și Michael Middleton, și fratele ei, James.

Când prințesa și-a anunțat diagnosticul de cancer, ea a l-a descris ca fiind un „șoc imens” și a spus că a trecut printr-o „câteva luni incredibil de grele”.

Detalii despre cancerul ei nu au fost dezvăluite, dar Palatul Kensington a declarat la momentul respectiv că este încrezător că prințesa se va recupera complet.

Anunțând că se află în remisie după aproximativ un an, ea și-a exprimat „ușurarea”. De atunci, s-a întors la îndatoririle regale.

Strângere de fonduri pentru bolnavii de cancer

În acest weekend, ea a escaladat Scafell Pike în Anglia, Ben Nevis în Scoția și Snowdon (Yr Wyddfa) în Țara Galilor.

Organizația caritabilă Royal Marsden Cancer a lansat o pagină de strângere de fonduri pentru marșul prințesei, despre care a spus că va „sprijini mai multe persoane cu cancer să beneficieze de îngrijire holistică”.

Dame Cally Palmer, director executiv al Royal Marsden NHS Foundation Trust, a declarat că sunt „onorați” să-i aibă pe Prințul și Prințesa de Wales ca patroni comuni.

Ea a continuat: „Angajamentul prințesei față de Royal Marsden provine dintr-o empatie profundă pentru cei care se confruntă cu provocări similare și suntem extrem de recunoscători pentru acest sprijin generos care va face o diferență în viața atâtor pacienți cu cancer și a familiilor acestora.”

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