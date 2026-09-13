Republica Moldova. Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Antonie, l-a pus la punct pe episcopul de Bălţi, Marchel, de la Mitropolia Moldovei, care a calificat Mitropolia Basarabiei drept „cotropitoare”.

Se întâmplă la scurt timp după ce Mitopolitul Antonie, de sub jursdicţia Patriarhie Române, şi mitropolitul Moldovei Vladimir, aflat sub jurisdicţie canonică faţă de Patriarhia Rusă, au convenit asupra unui dialog pentru pace şi înţelegere între cele două mitropolii de la Chişinău.

Episcopul Marchel, care în repetate rânduri a promovat valorile propagandei şi ale lumii ruse, inclusiv şi la predicile din biserică, a calificat Mitropolia Basarabiei drept „schismatică” și „cotropitoare” şi că are „scopuri diavoleşti”.

Mitropolitul Basarabiei susține că termenul de „cotropire” ar fi mai potrivit pentru descrierea extinderii jurisdicției Bisericii Ruse în Basarabia după anexarea teritoriului de către Imperiul Rus, în 1812.

„Foarte grele afirmații. Nu este nici schismatică, nici cotropitoare. Şi nici nu are scopuri diavolești. Nu este schismatică pentru că este parte componentă a Patriarhiei Române și este Biserica legală a acestui spațiu. Nu este cotropitoare pentru că noi nu ne-am extins.

Nu ne-am dus într-un alt spațiu care nu este spațiu românesc. Aici, dacă ar fi să folosim acest termen, ar fi potrivit să-l atribuim altei Biserici care și-a extins jurisdicția într-un spațiu care nu i-a aparținut și aici trebuie să spunem că este vorba de Biserica Rusă, din care face parte acest arhiereu”, a declarat ÎPS Antonie.

Mitropolitul Basarabiei a legat extinderea jurisdicției Bisericii Ruse de anexarea Basarabiei din 1812.

„Acest lucru s-a întâmplat în 1812. Știm, istoricește, cum s-a întâmplat acest lucru. S-a extins această Biserică, dacă tot folosim acest termen de cotropire, cotropind acest spațiu. Deci, întâi a fost cotropit sau anexat politic, după aceea a venit și ocupația bisericească sau cotropirea bisericească”, a declarat Mitropolitul Antonie.

La sfârşitul lunii trecute, ÎPS Antonie, mitropolit al Basarabiei, de sub jurisdicţia canonică a Patriarhoei Române, şi ÎPS Vladimir, mitropolitul Moldovei, de sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse, au transmis un nou semnal public important privind depășirea tensiunilor din biserica ortodoxă.

Cele două înalte feţe bisericeşti s-au întâlnit şi au discutat. Acesta este primul dialog dintre cei doi mitropoliţi de la Chişinău şi al treilea semnal privind buna intenţie de depăşire a tensiunilor.

Mitropolitul Basarabiei şi mitropolitul Moldovei s-au întâlnit pentru prima dată miercuri, 26 august 2026, la ședința solemnă consacrată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței.

Cei doi au convenit asupra necesităţii inițierii unui dialog instituțional între cele două Mitropolii ortodoxe, care își desfășoară activitatea în Republica Moldova.

Cei doi ierarhi și-au exprimat disponibilitatea de a depune eforturi pentru deschiderea unei comunicări directe și constante.

Formatul viitoarelor întrevederi, temele prioritare și direcțiile unei posibile cooperări urmează să fie stabilite în perioada următoare.