Republica Moldova. ÎPS Antonie, mitropolit al Basarabiei, de sub jurisdicţia canonică a Patriarhoei Române, şi ÎPS Vladimir, mitropolitul Moldovei, de sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse, au transmis un nou semnal public important privind depășirea tensiunilor din biserica ortodoxă.

Cele două înalte feţe bisericeşti s-au întâlnit şi au discutat. Acesta este primul dialog dintre cei doi mitropoliţi de la Chişinău şi al treilea semnal privind buna intenţie de depăşire a tensiunilor.

Mitropolitul Basarabiei şi mitropolitul Moldovei s-au întâlnit pentru prima dată miercuri, 26 august 2026, la ședința solemnă consacrată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței.

Discuția a avut loc la sediul Președinției Republicii Moldova, în cadrul ședinței solemne dedicate aniversării Independenței, la care au participat președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, deputații care au votat Declarația de Independență în anul 1991, membrii actualului Parlament și ai Guvernului, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai cultelor religioase și ai instituțiilor publice.

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul reuniunii, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a purtat o discuție deschisă cu Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove.

Cei doi au convenit asupra necesităţii inițierii unui dialog instituțional între cele două Mitropolii ortodoxe, care își desfășoară activitatea în Republica Moldova.

Cei doi ierarhi și-au exprimat disponibilitatea de a depune eforturi pentru deschiderea unei comunicări directe și constante.

Formatul viitoarelor întrevederi, temele prioritare și direcțiile unei posibile cooperări urmează să fie stabilite în perioada următoare.

„Această disponibilitate pentru dialog reprezintă un semnal important într-un context bisericesc marcat de tensiuni care au afectat clerici, comunități parohiale și relațiile dintre credincioși. Comunicarea directă și responsabilă poate contribui la depășirea neînțelegerilor și la consolidarea păcii bisericești și sociale”, se menţionează în comunicat.

Alături de cei doi ierarhi ortodocși s-a aflat şi Preasfințitul Anton Coșa, Episcop diecezan de Chișinău. Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a apreciat buna cooperare dezvoltată între Mitropolia Basarabiei și Episcopia Romano-Catolică de Chișinău, îndeosebi prin structurile social-filantropice ale celor două instituții, ale căror proiecte răspund unor nevoi importante ale societății.

Mitropolitul Antonie a exprimat recunoștință pentru deschiderea manifestată de Biserica Romano-Catolică față de comunitățile ortodoxe românești din Occident, între care se regăsesc numeroși credincioși basarabeni.

„Prin punerea la dispoziție a unor lăcașuri de cult, acestora li se oferă posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie și de a-și păstra credința, limba și legătura cu Biserica strămoșească, chiar și departe de locurile natale”, a declarat Mitropolitul Basarabiei.

Cu zece zile în urmă, Mitropolitul Basarabiei a mai transmis public un mesaj de pace către Mitropolia Moldovei şi a Chişinăuşui, subordonată canonic Patriarhiei Ruse. Ierarhul a transmis mesajul în cadrul unui podcast al jurnalistei Lorena Bogza, Podcastul Lorenei .

ÎPS Antonie a amintit de întâlnirea dintre delegațiile Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii Ortodoxe Ruse, desfășurată la Chișinău în 1999. Atunci părţile au vorbit pentru prima dată despre necesitatea trecerii „de la ură și confruntare la înțelegere și colaborare”. Promisiuni care au fost uitate de-a lungul anilor.

PS Antonie a declarat că pledează pentru o schimbare de abordare în relația cu Mitropolia Moldovei pentru a nu admite tensiuni care duc la violenţe. Cum s-a întâmplat Grinăuți, Râșcani, și Dereneu, Călărași.

Mitropolitul a declarat că tensiunile dintre cele două instituții ecleziastice trebuie depășite prin întâlniri, rugăciune și dialog

El a spus că își dorește întâlniri cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei și că acestea ar trebui să înceapă printr-o rugăciune comună.

„Eu sper să avem întâlniri cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei și, sigur, primul lucru care se va întâmpla va fi, cred, o rugăciune comună, pentru că doar în rugăciune ne poate lumina Bunul Dumnezeu. Asta ne dorim și noi: înțelegere și colaborare”, a declarat Mitropolitul Antonie.

Şi Mitropolitul Vladimir a declarat anterior că vrea dialog cu Mitropolia Basarabiei. Mesajul a fost transmis la o zi după ceremonia de intronizare a mitropolitului Antonie.

Mitropolitul Vladimir și-a exprimat speranța că relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei vor intra într-o nouă etapă, odată cu întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei, Antonie.

Potrivit lui Vladimir, de-a lungul anilor au existat încercări de apropiere între cele două mitropolii, însă dialogul a fost îngreunat de implicarea unor factori din afara Bisericii.

El și-a exprimat încrederea că noua conducere a Mitropoliei Basarabiei va deschide „o filă nouă”, bazată pe dialog, colaborare și înțelegere.