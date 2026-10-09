Patru tineri din raioanele Criuleni și Dubăsari sunt vizați de o anchetă internațională privind furtul a șase automobile Range Rover din Belgia. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 16 milioane de lei, iar doi dintre suspecți sunt de negăsit, pe numele lor fiind emise mandate internaționale de arestare. Investigația se desfășoară în cooperare cu autoritățile belgiene, sub egida Europol. În Republica Moldova, cazul este instrumentat de ofițerii Poliției de Frontieră și ai Inspectoratului Național de Investigații, alături de procurorii PCCOCS.

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, au fost identificați în urma investigațiilor și a probelor strânse de oamenii legii.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, anchetatorii au ridicat o armă de foc, un automobil BMW Seria 7 și mai multe telefoane mobile. De asemenea, au fost descoperite permise de conducere emise în Polonia și Italia, care ar prezenta indicii de falsificare, precum și documente referitoare la expulzarea din Germania.

Doi dintre cei patru suspecți se sustrag organelor de drept, motiv pentru care autoritățile au emis mandate internaționale de arestare pe numele lor.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile belgiene, două dintre cele șase automobile Range Rover au fost deja găsite și recuperate în Belgia.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a localiza celelalte patru vehicule și pentru a stabili dacă în furturi au fost implicate și alte persoane.

Dosarul vizează presupusa activitate a unei grupări transnaționale, investigată prin cooperarea instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova și Belgia, cu sprijinul Europol.

Anchetatorii au mai stabilit că unul dintre tinerii vizați în actuala investigație a fost cercetat anterior de autoritățile din Ungaria. Acesta ar fi fost implicat în transportarea ilegală a 14 cetățeni sirieni.

Investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care au fost comise furturile și pentru identificarea persoanelor care ar fi participat la activitatea grupării.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.