SUV-ul chinezesc, care rivalizează cu Range Rover, la un preț surprinzător de mic

Un nou model chinezesc reușește să atragă atenția la nivel global, concurând cu renumitul Range Rover, dar la un cost semnificativ mai accesibil. Lansarea sa a generat un interes uriaș, stabilind rapid recorduri de comenzi, informează gbnews.com.

Vehiculul impresionează prin designul sofisticat, tehnologiile moderne integrate și performanțele care rivalizează cu cele ale modelelor consacrate din segmentul de lux. Deși Range Rover rămâne un etalon în materie de rafinament și capacități off-road, noul model chinezesc vine cu o ofertă greu de ignorat: dotări similare și o experiență comparabilă, dar la un preț mult mai competitiv.

Este vorba despre brandul chinezesc de automobile Jaecoo, care își extinde ofensiva pe piața britanică cu lansarea unui nou SUV hibrid premium, continuând seria de succese înregistrate în prima parte a anului. Așadar, Jaecoo intră în lupta cu Range Rover cu un SUV hibrid de 29.000 de lire sterline după un debut impresionant.

Noul model, Jaecoo 7, vine echipat cu un sistem de propulsie modern și cu opțiuni de design revizuite, consolidând prezența mărcii în segmentul auto de lux din Marea Britanie. După un an considerat „record” pentru companie, Jaecoo pregătește lansarea unei ediții speciale negre a modelului 7, alături de primul său vehicul full-hybrid, denumit 7 SHS-H.

Jaecoo 7 SHS-P Black Luxury reprezintă o versiune îmbunătățită a modelului hibrid plug-in SHS, cu un preț de pornire de 36.500 de lire sterline. Noua ediție va fi disponibilă exclusiv în varianta Luxury, cea mai sofisticată, cu un design complet înnegrit atât la interior, cât și la exterior.

Jaecoo pregătește lansarea versiunii full-hybrid a SUV-ului 7, denumită SHS-H, disponibilă în două niveluri de echipare: Pure și Deluxe. Chiar dacă a fost unul dintre cele mai bine vândute modele din Marea Britanie în anul precedent, producătorul oferă noul 7 SHS-H Pure la un preț de 29.195 de lire sterline, în timp ce versiunea Deluxe va costa 32.795 de lire sterline.

Modelul Pure vine echipat cu un ecran de infotainment de 13,2 inci, suport pentru Apple CarPlay și Android Auto, precum și cu o consolă centrală refrigerată și sistem de climatizare bizonal. Pe de altă parte, versiunea Deluxe aduce tapițerie din piele ecologică, un sistem audio cu opt difuzoare și un ecran mai generos.

Noul SHS-H combină un motor turbo pe benzină de 1,5 litri cu un sistem hibrid autoîncărcabil, oferind 224 CP, o viteză maximă de 180 km/h și un sprint de la 0 la 100 km/h în 8,3 secunde.

Victor Zhang, directorul general al Jaecoo UK, a subliniat: „După un prim an atât de solid, este esențial să continuăm să inovăm. Modelul Jaecoo 7 SHS-P Black Luxury aduce clienților noștri un impact vizual și un nivel de exclusivitate mai ridicat, iar versiunea full-hybrid SHS-H oferă performanțe electrificate la un preț foarte competitiv.”

„Împreună, aceste noi modele confirmă angajamentul nostru de a le oferi șoferilor britanici mai multe opțiuni, mai multă valoare și experiența completă a unui SUV modern”, a adăugat Zhang.

Jaecoo, parte a grupului chinez Chery, va pune noile vehicule la dispoziția clienților prin rețeaua sa de 122 de dealeri începând cu luna mai. Modelele beneficiază de o garanție completă de 7 ani sau 160.000 km, precum și de un an gratuit de asistență rutieră RAC în caz de defecțiune.

Marca cu sediul în Wuhu a reușit să se impună pe piața britanică, modelul său Jaecoo 7 devenind al treilea cel mai bine vândut vehicul din Europa. În primele două luni ale anului, au fost înregistrate 5.505 unități noi, mulți comparând designul și performanțele acestuia cu cele ale celebrului Range Rover de la JLR.

Per total, Jaecoo a comercializat 6.878 de vehicule noi în Regatul Unit, obținând o cotă de piață impresionantă de 2,94% pentru 2026. Lansat în urmă cu mai puțin de doi ani, modelul continuă să înregistreze creșteri spectaculoase: vânzările au urcat cu 374,67% comparativ cu februarie anul trecut.

Deși pentru mulți șoferi marca rămâne încă relativ necunoscută, în primele două luni din 2026 a depășit deja vânzările unor branduri consacrate precum BYD, Citroën, Fiat, Honda, Seat sau Tesla.

Și marca soră, Omoda, înregistrează rezultate remarcabile: 3.132 de vehicule vândute, o cotă de piață de 1,34% și o creștere anuală de 181%, potrivit datelor furnizate de Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule.