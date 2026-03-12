Taxi zburător pentru 10 pasageri, testat cu succes în China

Un taxi aerian capabil să transporte până la zece pasageri a fost testat cu succes în China. Aparatul, dezvoltat de o companie chineză, este un vehicul electric cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), conceput pentru transport aerian urban, informează livescience.com.

Mai exact, o companie din China a realizat cu succes un zbor de test pentru o aeronavă electrică de mari dimensiuni, marcând un nou pas în dezvoltarea tehnologiei eVTOL (decolare și aterizare verticală). Aparatul, care cântărește 4.536 de kilograme, a fost testat de producătorul Fengfei Aviation, reprezentanții companiei afirmând că acesta ar fi cel mai mare vehicul de acest tip care a zburat vreodată.

În timpul testului, modelul V5000 a decolat folosind modul de operare vertical, specific aeronavelor VTOL. Ulterior, aparatul a trecut în configurația cu aripă fixă pentru o scurtă etapă de zbor înainte de a reveni la modul de decolare și aterizare verticală pentru a atinge solul în siguranță.

Aeronavele de tip VTOL funcționează pe un principiu similar elicopterelor, ceea ce le permite să decoleze și să aterizeze în spații restrânse, precum heliporturile. Spre deosebire de avioanele clasice cu aripi fixe, acestea nu depind de infrastructură extinsă, cum sunt pistele de aeroport.

Testul a fost realizat pe 5 februarie la baza destinată operațiunilor de testare a zborurilor pentru vehicule aeriene civile fără pilot din Kunshan, provincia Jiangsu. Locația este utilizată de compania Fengfei Aviation atât pentru demonstrații publice, cât și pentru efectuarea zborurilor experimentale.

Aeronava este disponibilă în mai multe configurații. Varianta complet electrică are o autonomie de până la 250 de kilometri, în timp ce modelul hibrid poate parcurge până la 1.500 de kilometri. Informațiile au fost oferite de reprezentanții companiei într-un comunicat publicat pe LinkedIn.

Modelul V5000 este produs și în două versiuni diferite, adaptate tipului de încărcătură transportată. Varianta destinată transportului de pasageri, denumită sugestiv „Dragonul Cerului”, poate duce până la 10 persoane. În paralel, brandul internațional al companiei Fengfei, AutoFlight, a dezvoltat și o versiune alternativă, V5000 Matrix, proiectată pentru transportul de marfă, cu o capacitate de aproximativ o tonă (circa 907 kilograme).

Interesul pentru vehiculele eVTOL crește rapid la nivel global, mai ales în sectorul taxiurilor aeriene comerciale. Companii precum Joby Aviation au făcut deja pași concreți, semnând un acord exclusiv pe șase ani pentru operarea taxiurilor aeriene în Dubai. În același timp, modelul autonom EH216-S al companiei EHang a primit aprobarea pentru zboruri comerciale turistice la altitudine joasă în China.

Majoritatea acestor aparate sunt gândite ca navete urbane capabile să transporte între patru și șase pasageri și sunt, în general, mult mai ușoare decât modelul V5000 Sky Dragon. Ele sunt optimizate pentru deplasări scurte în interiorul orașelor.

În schimb, conceptul V5000 deschide perspectiva transportului regional pe distanțe mai mari, depășind limitele mobilității aeriene urbane. În prezent nu există un calendar clar pentru certificarea modelului V5000 Sky Dragon/Matrix, chiar dacă testul public a fost deja anunțat. Totuși, compania are experiență în acest domeniu: modelul mai mic V2000CG, destinat transportului de marfă de aproximativ două tone, a obținut deja în China certificări esențiale de navigabilitate, precum și aprobări legate de sănătate și siguranță.

Un alt avantaj major pentru dezvoltatorul AutoFlight, parte a grupului Fengfei Aviation Technology, este sprijinul financiar puternic primit din partea liderului global în baterii Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Investiția, evaluată la sute de milioane de dolari, ar putea accelera dezvoltarea tehnologică și extinderea proiectelor eVTOL ale companiei.