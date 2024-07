Inovație în transportul aerian. Noi reguli pentru taxarea pasagerilor

Sidney. Samoa Air, compania aeriană din țara cu același nume, introduce o inovație în taxarea pasagerilor care folosesc cursele sale. Aceștia vor plăti biletul de călătorie în funcție de greutate, iar nu pentru locul ocupat.

Compania aeriană samoană susține că este primul transportator din lume care-și taxează pasagerii în funcție de greutatea lor. Reprezentanții acestei companii susțin că este o soluție corectă pentru a stabili costurile călătoriei. De altfel, susțin aceștia, în unele cazuri prețul biletelor ajunge mai ieftin decât în cazul celor convenționale.

Compania a fost înființată și a început să opereze curse aeriene din anul 2012. Samoa Air solicită pasagerilor să-și declare greutatea personală în timpul rezervării biletelor. Prețul este fixat, apoi, în funcție de numărul kilogramelor, la o rată care ia în calcul și durata zborului. Pentru confirmare și eventuale corecții, clienții vor fi cântăriți și la ghișeul de check-in.

Oficialul companiei Samoa Air a precizat că avioanele funcționează în funcție de greutate, indiferent de numărul locurilor ocupate. Chris Langton consideră că acesta este un concept va fi utilizat în viitor. În opinia sa, acesta este cel mai echitabil mod de a taxa pasagerii care călătoresc.

Compania aeriană Samoa Air a instituit acest plan de zbor încă din noiembrie anul trecut.

Măsura introdusă a atras atenția săptămâna trecută, când Samoa Air a început zborurile internaționale către Samoa Americană. Mai mult, în acest timp a apărut și raportul unui economist norvegian care sugera că companiile aeriene ar trebui să taxeze mai mult pasagerii obezi.

Insulele din Pacific se situează în primele din lume în ceea ce privește obezitatea, conform datelor OMS. Samoa se află pe locul patru, cu 59,6% din populație considerată obeză, conform datelor din 2008.

Compania aeriană percepe până la 1,32 WS$ (0,57 $) pe kg pentru zborurile interne. Suma crește la 2,40 WS$ (1,03 $) pe kg pentru singurul său zbor internațional către Samoa Americană, pe o distanță de aproximativ 400 de kilometri. Astfel, conform noilor proceduri de taxare, o persoană de 150 kg care efectuează un zbor internațional dus-întors ar trebui să plătească 154,50 USD.

