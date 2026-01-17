Sport

Echipa Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție de motorsport din lume 

Echipa Dacia Sandriders a obținut un rezultat important în motorsport, după ce a câștigat ediția din 2026 a Raliului Dakar. Victoria a fost obținută de echipajul alcătuit din pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah și copilotul belgian Fabian Lurquin, care au terminat competiția pe primul loc, după cele 13 etape desfășurate în deșertul Arabiei Saudite.

Echipa Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026

Echipajul cu numărul 299, alcătuit din Al-Attiyah și Lurquin, a încheiat cursa cu un timp total de 48 de ore, 56 de minute și 53 de secunde, după două săptămâni de competiție extrem de solicitantă, potrivit Golazo.

Victoria din 2026 reprezintă a șasea din cariera lui Nasser Al-Attiyah la Dakar, după succesele obținute în 2011 cu Volkswagen Motorsport, în 2015 cu Qatar Raid Team, precum și în 2019, 2022 și 2023 cu Toyota Gazoo Racing.

De asemenea, aceasta a fost a doua participare a constructorului român Dacia la prestigiosul raliu, iar rezultatul reprezintă o performanță importantă, obținută la scurt timp de la debutul proiectului Sandriders. Pe parcursul competiției, toate mașinile Dacia au avut evoluții constante, menținându-se în zona superioară a clasamentului general.

Alte rezultate remarcabile ale echipei Dacia Sandriders

Pe lângă victoria echipajului, Dacia Sandriders a mai obținut rezultate importante. Al doilea cel mai bun clasament al echipei a aparținut echipajului Sébastien Loeb - Edouard Boulanger, care a încheiat competiția pe poziția a patra.

De asemenea, echipajele formate din Lucas Moraes și Dennis Zenz, respectiv Cristina Gutierrez și Pablo Moreno, s-au clasat pe locurile 7 și 11 în clasamentul general.

Raliul Dakar a fost organizat pentru prima dată în anul 1978

Raliul Dakar, organizat pentru prima dată în anul 1978, este considerat cea mai dură competiție de motorsport din lume, iar rezultatul obținut de Dacia la a doua participare confirmă competitivitatea proiectului Sandriders.

La ediția anterioară, Nasser Al-Attiyah a fost cel mai bine clasat pilot al echipei, însă a încheiat atunci competiția pe locul al patrulea.

