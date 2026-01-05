Pilotul român Emanuel Gyenes, câștigător în etapa a doua din Raliul Dakar 2026

Pilotul român Emanuel Gyenes a câștigat luni etapa a doua din ediția 2026 a Raliului Dakar, la categoria moto, clasa Original, și își menține prima poziție în clasamentul general al acestei clase. În ierarhia generală a categoriei moto, Gyenes se află pe locul 23 la finalul etapei secunde și ocupă poziția a 20-a după primele două etape.

Emanuel Gyenes (KTM) a încheiat etapa de luni cu timpul de 4 ore, 41 de minute și 52 de secunde. Pilotul român a avut un avans de 16 minute și 2 secunde față de al doilea clasat la clasa Original, francezul Benjamin Melot.

În clasamentul general al etapei a doua, pilotul român a ocupat locul 23. Emanuel Gyenes a încheiat cu o întârziere de 28 de minute și 15 secunde față de australianul Daniel Sanders, de la echipa de uzină KTM.

Daniel Sanders a trecut pe primul loc și în clasamentul general, după două etape. Australianul îl devansează cu 30 de secunde pe coechipierul său, spaniolul Edgar Canet. Pentru Sanders, aceasta reprezintă a zecea victorie de etapă în Raliul Dakar. Prin această performanță, australianul ajunge la egalitate cu italienii Giovanni Sala și Franco Picco.

Emanuel Gyenes ocupă locul 20 în clasamentul general, după două etape. Pilotul român se află la 53 de minute și 24 de secunde în urma liderului.

Etapa s-a desfășurat pe traseul Yanbu - AlUla, cu o lungime totală de 504 kilometri. Piloții au parcurs aproximativ 400 de kilometri de probă specială prin deșertul din nord-vestul Arabiei Saudite, pe un teren variat, cu nisip, pietriș, canioane, platouri rapide și zone montane din Hedjaz.

La categoria auto, pilotul din Qatar Nasser Al-Attiyah, pe Dacia, conduce clasamentul general. El are un avans de doar șapte secunde față de americanul Seth Quintero, pe Toyota, câștigătorul etapei a doua.