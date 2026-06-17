Prezentatorul britanic Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunile „Top Gear”, „The Grand Tour” și „Clarkson's Farm”, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer, potrivit BBC.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui episod al serialului „Clarkson's Farm”, lansat miercuri, în care vedeta în vârstă de 66 de ani vorbește deschis despre starea sa de sănătate.

Potrivit imaginilor difuzate în emisiune, Clarkson le-a comunicat vestea colaboratorilor săi apropiați, Kaleb Cooper și Charlie Ireland, care au fost vizibil surprinși de diagnostic.

Deși nu a precizat tipul de cancer de care suferă, prezentatorul a explicat că boala este una „agresivă”, însă a fost depistată într-un stadiu foarte timpuriu.

În episodul difuzat miercuri, Jeremy Clarkson a povestit că a efectuat o biopsie în urma căreia medicii au descoperit boala.

„Am dispărut pentru o vreme săptămâna trecută și am făcut o biopsie. Este cancer și este agresiv, dar a fost depistat foarte devreme”, a declarat Clarkson.

Acesta a precizat că știa de diagnostic încă din luna mai și că, în cadrul tratamentului, medicii i-au îndepărtat o parte a prostatei.

„Știu despre asta din mai. Vă promit că voi fi bine”, le-a spus el lui Kaleb Cooper și Charlie Ireland.

Prezentatorul a adăugat că va fi nevoit să își reducă activitatea pentru o perioadă, pentru a se concentra asupra recuperării.

Cu doar câteva ore înainte de lansarea ultimelor două episoade ale sezonului, Clarkson a publicat un videoclip pe Instagram în care și-a avertizat fanii că episoadele vor fi „greu de urmărit”.

Problemele de sănătate ale prezentatorului au reprezentat un subiect important pe parcursul celui de-al cincilea sezon al serialului „Clarkson's Farm”. Seria a debutat cu discuții despre o intervenție cardiacă pe care Clarkson a suferit-o în octombrie 2024.

La acel moment, într-un articol publicat în Sunday Times, fostul prezentator Top Gear explica faptul că una dintre arterele care alimentează inima era complet blocată, iar o a doua arteră era aproape să ajungă în aceeași situație.

„Una dintre arterele care îmi furnizau sânge inimii era complet blocată, iar a doua dintre cele trei se îndrepta rapid în aceeași direcție”, scria Clarkson.

Medicii i-au montat atunci un stent, un dispozitiv utilizat pentru a menține deschisă o arteră îngustată sau blocată și pentru a permite circulația normală a sângelui.

Jeremy Clarkson este una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii britanice. A devenit celebru la nivel internațional datorită emisiunii „Top Gear”, iar ulterior a continuat succesul alături de Richard Hammond și James May în „The Grand Tour”.

În ultimii ani, Clarkson a atras un nou public prin serialul documentar „Clarkson's Farm”, care urmărește activitatea sa de fermier în regiunea Cotswolds din Anglia. Producția a devenit una dintre cele mai urmărite serii documentare de pe platformele de streaming, fiind apreciată pentru modul în care prezintă provocările agriculturii moderne.