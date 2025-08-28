Credincioșii marchează Adormirea Maicii Domnului. Tradiții, superstiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare

În tradiția populară, femeile duc dis-de-dimineață la biserică fructe din recolta de struguri și prune, pentru a fi sfințite de preoți. După slujbă, fructele sunt împărțite între credincioși. În același timp, fetele nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică, așezându-le la icoane. Femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii și să le ajute să nască prunci sănătoși.

Maica Domnului este considerată apărătoarea tuturor celor năpăstuiți de soartă, dar și cea care se roagă neîncetat pentru iertarea păcatelor celor adormiți, adică a celor morți.

În această zi peste o sută de sate, precum și municipiile Ungheni și Soroca, orașele Cimișlia, Telenești și Drochia sărbătoresc hramul Bisericii și al localității.

Pe lângă semnificaţia religioasă a sărbătorii, se transmit în popor o serie de obiceiuri şi superstiţii. Dacă eşti însărcinată, în ziua premergătoare sărbătorii Sf. Maria, nu trebuie să munceşti sau să trebăluieşti pentru a avea o naştere uşoară şi un copil sănătos. Se crede că femeile însărcinate care nu respectă această tradiţie, vor avea dureri mari la naştere.

Fetele care doresc să se mărite trebuie să spele cu apă de busuioc icoana Maicii Domnului pentru ca Fecioara să le ajute să-şi întâlnească alesul.

De asemenea, ziua de 28 august este ultima zi a verii când florile pot fi culese şi să fie bune de leac. Cine se roagă, ținând post negru, la Sfânta Fecioară, scapă de necazuri grele. De boli, de pagube și capătă în schimb alinare și împlinire.

Conform unei alte superstiții, este interzis ca în această zi să îţi tunzi părul şi să îl arunci, la fel cum este interzis să mergi înapoi. Se spune că dacă nu respecţi întocmai aceste datini, dracul va râde, iar Maica Domnului se va întrista şi va plânge. Înflorirea trandafirilor chiar de Sfânta Marie anunță sosirea unei toamne blânde şi îndelungate.

Se spune că în această zi, rugăciunile către Sfânta Maria sunt cele mai ascultate din tot anul, aşa că dacă ai probleme grave, nu ezita să spui o rugăciune către ea.

Începând cu această zi, ciobanii coboară oile de la munte. Bărbații își schimbă pălăria cu căciulă. Se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb și dormitul pe prispă. Cine se roagă la Sfânta Fecioară scapă de necazuri și de boli.