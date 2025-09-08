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Calendar creștin ortodox, 8 septembrie. Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar

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Calendar creștin ortodox, 8 septembrie. Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarPărintele Ioan Istrati: „Uciderea unui singur prunc face parte din același registru al iadului ca și uciderea miilor de prunci de către Irod”. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

În fiecare an, pe data de 8 septembrie este cinstită în calendar Nașterea Maicii Domnului. În această zi se sărbătoresc toți cei care poartă numele de Maria. Este o zi în care nu se fac nunți și de o însemnătate deosebită pentru creștinii ortodocși. În unele părți ale țării, în această zi se țin tradiții.

Calendar creștin ortodox, 8 septembrie. Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Mai multe tradiții sunt ținute de unii oameni în această zi.

Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică este primul praznic din Anul Bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Fecioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunii lor. Tatăl ei era din seminția lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron.

Maica Domnului va fi cea aleasă să dăruiască trup de om lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Praznicul Nașterii Maicii Domnului este unul din cele mai îndrăgite sărbători pentru credincioșii ortodocși români.

Tradiții și obiceiuri

În data de 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului, credincioșii au mai multe obiceiuri și tradiții pe care le respectă.

Se spune că de Nașterea Maicii Domnului sunt ascultate rugăciunile femeilor care nu pot aduce pe lume un prunc, dar și a celor însărcinate, pe care Maica Domnului le ajută să nască ușor. Astfel, în această zi, femeile care nu pot avea copii trebuie să se roage pentru dezlegarea pântecelor şi se spune că vor primi pruncul dorit.

Femeile trebuie să împartă struguri și prune, pentru ca morții să primească din roadele toamnei. Se mai sune că în fiecare casă trebuie să fie câte o candelă aprinsă pentru alungarea spiritelor rele şi pentru preamărirea Naşterii Fecioarei Maria.

În această zi de sărbătoare bărbații și femeile nu au voie să facă trebuie gospodărești.

Nu ai voie să te cerţi cu nimeni de sărbătoarea Sfintei Marii, iar dacă cineva îţi poartă duşmănie trebuie să te împaci cu persoana respectivă.

De Sfânta Maria Mică fetelor le este interzis să îşi taie părul şi să-l arunce la gunoi. De asemenea, este interzis scăldatul în ape curgătoare.

Rugăciune de Sfânta Maria

Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile ştiute şi neştiute de noi.

Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite.

 Amin!”

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