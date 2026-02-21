Primăria Sibiu investește două milioane de euro într-un cimitir pentru animale. Proiectul include sute de morminte „V.I.P” și „Suprem V.I.P”

Primăria Sibiu a lansat un proiect pentru construirea unui cimitir dedicat animalelor de companie, cu un buget de peste 2 milioane de euro. Proiectul își propune să ofere un loc amenajat și sigur unde animalele pot fi înhumate corespunzător, înlocuind metodele improvizate folosite de proprietari, care pot afecta mediul și sănătatea publică, arată Turnul Sfatului.

Cimitirul va fi amenajat pe Dealul Pădurii, în partea de nord-est a orașului, în apropierea adăpostului de câini fără stăpân administrat de primărie.

Terenul, aflat în intravilan, are o suprafață totală de 5.519 metri pătrați. Proiectul se află în prezent în faza de avizare pentru mediu, iar costul estimat, inclusiv TVA, se ridică la 9.472.611,55 de lei, potrivit publicațiilor locale.

Proiectul vizează crearea unui spațiu organizat și prietenos, cu alei pietonale și carosabile ocazionale, zone verzi extinse, iluminat public și mobilier urban, incluzând bănci și coșuri de gunoi.

De asemenea, va fi construit un container multifuncțional pentru depozitare și activități tehnice, iar accesul în perimetru se va face prin poartă auto și poartă pietonală. Conectarea la strada existentă se va realiza printr-un podeț peste șanțul de colectare a apelor pluviale. Pentru vizitatori, va fi amenajată și o parcare cu 15 locuri.

Amenajarea peisagistică va fi unul dintre punctele forte ale proiectului. Vor fi plantați sute de arbori și arbuști, printre care arțar, mesteacăn, stejar, pin și tei. Platformele de înhumare vor fi acoperite inițial cu pajiști naturale, până când locurile vor fi ocupate complet.

Cimitirul va avea o capacitate totală de 2.000 de locuri, organizate în funcție de talia animalelor. Pentru câinii de talie foarte mare vor fi 69 de locuri, pentru cei mari – 128, iar pentru câinii mici și medii – 366.

Pisicile, iepurii și alte animale similare vor avea 665 de locuri, în timp ce rozătoarele, păsările și reptilele – 537. Proiectul prevede și 190 de locuri „V.I.P.” și 43 de locuri „Suprem V.I.P.”, destinate animalelor de orice talie, inclusiv foarte mari. Aceste locuri speciale oferă o opțiune de înhumare somptuoasă, pentru cei care doresc să-și onoreze animalele într-un mod deosebit.

Înhumarea se va face în lăzi de lemn și pungi etanșe, iar terenul va fi impermeabilizat cu un strat de argilă de aproximativ 40 cm, la adâncimea de circa doi metri, pentru a preveni infiltrarea în pânza freatică.

Perioada de implementare a proiectului este estimată între 2026 și 2028. După finalizarea lucrărilor, cimitirul va fi supus recepției finale, urmând să fie deschis publicului. Proiectul răspunde unei cereri tot mai mari pentru servicii de înhumare civilizate.