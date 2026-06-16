Pe 18 iulie 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, devenind prima gimnastă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice.

Pentru a marca aniversarea, TAROM va redenumi, pentru o zi, două dintre zborurile sale operate pe ruta București–Paris și retur.

Compania aeriană a anunțat că zborul TAROM 383 București–Paris va purta numele RO10, iar zborul TAROM 384 Paris–București va deveni RO50. Denumirile speciale vor fi afișate în sistemele companiei, pe biletele pasagerilor și pe tabelele de zbor din aeroporturi.

Inițiativa marchează una dintre cele mai cunoscute performanțe sportive din toate timpurile. La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la vârsta de doar 14 ani.

Performanța a avut un impact major asupra sportului mondial. În cadrul aceleiași ediții olimpice, sportiva română a obținut șapte note de 10 și a câștigat trei medalii de aur, devenind una dintre cele mai importante figuri ale gimnasticii internaționale.

Potrivit TAROM, alegerea rutei București–Paris pentru această inițiativă are rolul de a transforma una dintre cele mai importante legături internaționale operate de companie într-un simbol al excelenței românești recunoscute la nivel mondial.

Nadia Comăneci a salutat decizia companiei de a marca acest moment aniversar prin zborurile speciale.

„Decizia TAROM de a marca cei 50 de ani de la primul 10 perfect prin zborurile aniversare RO10 și RO50 este un gest care mă onorează și mă bucură. Este mai mult decât o simplă aniversare — este o reamintire a faptului că excelența, disciplina și curajul pot duce România departe. Le mulțumesc pentru această inițiativă care păstrează viu spiritul performanței ce ne reprezintă ca națiune”, a declarat Nadia Comăneci.

Reprezentanții companiei susțin că proiectul face parte din seria de acțiuni dedicate promovării valorilor și personalităților care au contribuit la imaginea României în lume.

„Pe 18 iulie, TAROM marchează un moment care aparține sportului românesc și memoriei colective internaționale: 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Prin zborurile RO10 și RO50, dorim să ducem mai departe simbolul acestei performanțe și să arătăm, într-un mod simplu și vizibil, respectul nostru pentru una dintre cele mai puternice imagini ale României în lume. Este un omagiu adus excelenței, curajului și unei povești care continuă să inspire generații”, a afirmat Bogdan Costaș, directorul general al TAROM.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia”, iar inițiativa companiei aeriene se înscrie în seria proiectelor dedicate celebrării carierei fostei campioane olimpice.

TAROM amintește că deține singura aeronavă din lume care poartă numele Nadiei Comăneci, iar introducerea denumirilor RO10 și RO50 pentru zborurile aniversare reprezintă o continuare a acestui omagiu.

Pe 18 iulie 2026, pasagerii care vor călători pe ruta București–Paris și retur vor regăsi numele speciale ale zborurilor pe toate canalele de semnalizare utilizate de companie, inclusiv în sistemele de rezervare, pe bilete și pe panourile informative din aeroport.