Nancy Kissinger a murit la 92 de ani. Cine a fost soția fostului secretar de stat american Henry Kissinger

Nancy Kissinger, văduva fostului secretar de stat american Henry Kissinger, a murit joi, 20 august 2026, la vârsta de 92 de ani. Decesul a avut loc în locuința sa din South Kent, statul Connecticut, iar informația a fost anunțată de familie.

Timp de aproape jumătate de secol, Nancy Kissinger s-a aflat alături de unul dintre cei mai influenți și controversați arhitecți ai politicii externe americane., scrie New York Times.

Deși nu a ocupat o funcție diplomatică oficială, ea l-a însoțit pe Henry Kissinger în numeroase misiuni internaționale și a devenit o prezență cunoscută în cercurile politice și mondene din Washington și New York.

Nancy Kissinger a încetat din viață la proprietatea familiei din South Kent, potrivit informațiilor publicate de The New York Times. Familia a confirmat decesul, fără ca în anunțul citat să fie precizată cauza.

Moartea sa survine la aproape trei ani după cea a lui Henry Kissinger, care a murit în noiembrie 2023, la vârsta de 100 de ani. Cei doi s-au căsătorit în 1974 și au rămas împreună până la moartea fostului diplomat.

Născută Nancy Sharon Maginnes la 13 aprilie 1934, în Manhattan, ea a crescut în White Plains, New York. A absolvit Mount Holyoke College în 1955, cu o diplomă în istorie, apoi a predat și a urmat cursuri postuniversitare.

Înaintea căsătoriei, Nancy Maginnes a lucrat în apropierea lui Nelson A. Rockefeller, fost guvernator al statului New York și una dintre figurile importante ale Partidului Republican. A fost specialistă în politică externă pentru “Commission on Critical Choices for Americans”, o inițiativă asociată lui Rockefeller.

În acest mediu l-a cunoscut pe Henry Kissinger, pe atunci profesor la Harvard și consilier apropiat al lui Rockefeller. Relația lor s-a dezvoltat în anii în care Kissinger devenea tot mai influent la Washington.

Nancy Maginnes și Henry Kissinger s-au căsătorit la 30 martie 1974, în Arlington, Virginia. Ceremonia civilă a fost restrânsă și ținută departe de presă până la încheiere, însă vestea a devenit rapid unul dintre marile subiecte mondene ale momentului.

După nuntă, cei doi au plecat în luna de miere la Acapulco, în Mexic, fiind însoțiți de agenți ai serviciilor de protecție și urmăriți de numeroși jurnaliști. Cuplul atrăgea atenția atât prin notorietatea lui Henry Kissinger, cât și prin profilul discret, dar bine informat al noii sale soții.

La scurt timp după căsătorie, Nancy Kissinger și-a însoțit soțul în deplasările diplomatice din Orientul Mijlociu. A apărut alături de lideri israelieni și arabi și a participat la călătorii care făceau parte din eforturile americane de negociere de după războiul din 1973.

Ea a mers, de asemenea, în Uniunea Sovietică, unde Henry Kissinger purta discuții privind armamentul strategic, și în India, în cadrul unui turneu diplomatic mai amplu. Prezența sa a consolidat imaginea unui cuplu care funcționa ca o echipă atât în viața publică, cât și în cea privată.

După plecarea lui Henry Kissinger din administrație, în 1977, cei doi au rămas figuri vizibile la dineuri de stat, recepții ale Casei Albe, evenimente ale ambasadelor și întâlniri culturale ori caritabile din New York.

Henry Kissinger a fost secretar de stat între septembrie 1973 și ianuarie 1977, în administrațiile lui Richard Nixon și ale lui Gerald Ford, potrivit istoricului oficial al Departamentului de Stat al SUA. Anterior și, pentru o perioadă, simultan, a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională.

Numele său este legat de politica de destindere în relația cu Uniunea Sovietică, de apropierea Statelor Unite de China și de diplomația itinerantă din Orientul Mijlociu. A împărțit Premiul Nobel pentru Pace din 1973 pentru negocierile care au dus la acordurile privind încetarea implicării militare americane în Vietnam.

În același timp, activitatea sa a rămas profund contestată. Jurnaliști, istorici și organizații pentru drepturile omului au criticat rolul politicii americane în Cambodgia și pozițiile Washingtonului față de evenimentele din Chile și Argentina. Nancy Kissinger a fost cunoscută drept o apărătoare fermă a reputației soțului său, inclusiv după retragerea acestuia din funcțiile publice.

Nancy Kissinger nu a urmărit o carieră politică proprie după căsătorie, însă pregătirea sa în istorie și politică externă a diferențiat-o de imaginea convențională a soției unui demnitar. Apropiații o descriau drept inteligentă, directă și foarte atentă la modul în care era prezentată activitatea familiei Kissinger.

În afara vieții diplomatice, cuplul a fost o prezență constantă la evenimente culturale, prezentări de modă și acțiuni caritabile. Reședința din South Kent a reprezentat, timp de decenii, refugiul lor față de agenda socială intensă din New York și Washington.

Prin viața sa alături de Henry Kissinger, Nancy Kissinger a fost martora directă a unor momente decisive ale Războiului Rece și a rămas asociată cu o epocă în care diplomația americană se desfășura simultan în sălile de negocieri și în cercurile exclusiviste ale puterii.