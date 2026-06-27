Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) a lansat un concurs intern pentru ocuparea a 32 de posturi în reţeaua externă, într-o procedură care vizează atât înlocuiri de personal, cât şi o posibilă reorganizare a prezenţei economice a României în străinătate.

Posturile sunt pentru misiuni permanente de până la 4 ani, cu posibilitate de prelungire, iar personalul selectat va activa în cadrul Birourilor de promovare comercial-economică (BPCE) din Europa și din afara Europei.

Concursul este reglementat prin Ordinul nr. 191/3 iunie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 498 din 16 iunie 2026, și a fost anunțat public de ARICE la 19 iunie 2026.

Selecția vizează ocuparea a 32 de posturi vacante sau vacantabile în rețeaua externă, cu trimitere în misiune permanentă în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau în structuri externe ale agenției.

Potrivit documentelor oficiale, reprezentanții selectați dobândesc, pe durata misiunii, statut de membri ai Corpului diplomatic și consular al României, în condițiile prevăzute de lege.

Posturile sunt încadrate pe mai multe niveluri profesionale, de la gradul III până la funcția de ministru consilier, unul dintre cele mai înalte grade din diplomația economică.

Pentru funcția de ministru consilier este necesară o vechime de minimum 16 ani în domenii precum comerț exterior, relații internaționale sau administrație publică centrală.

Pentru celelalte funcții, cerințele scad gradual: 12 ani pentru consilier economic, 9 ani pentru secretar economic gradul I, 5 ani pentru gradul II și minimum 2 ani pentru gradul III.

Deși anunțul nu detaliază explicit salariile, acestea sunt corelate cu rangul diplomatic și cu nivelul de încadrare în rețeaua externă, la care se adaugă drepturi specifice misiunilor în străinătate.

Cele 32 de posturi sunt distribuite în 17 destinații europene și 15 din afara Europei, în centre economice majore precum Paris, Berlin, Londra, Madrid, Washington, New York, Tokyo, Beijing, Shanghai, Seul, Singapore, Cape Town și Buenos Aires.

În Europa sunt vizate și orașe precum Viena, Roma, Milano, Atena, Varșovia, Ankara, Istanbul, Kiev și Budapesta, alături de alte capitale și hub-uri regionale.

În afara Europei, lista include piețe precum Cairo, New Delhi, Amman, Rabat, Doha și Ciudad de México, indicând o acoperire atât a economiilor dezvoltate, cât și a celor emergente.

La concurs pot participa exclusiv angajați din aparatul ARICE sau personal detașat ori contractual, cu o vechime de regulă de minimum 12 luni în cadrul instituției.

O regulă importantă este mecanismul de rotație: persoanele care au ocupat anterior o misiune externă nu pot reveni în aceeași destinație dacă au depășit un mandat cumulat de șase ani în ultimii 10 ani.

Pentru posturile de nivel superior sunt necesari până la 16 ani de experiență, în funcție de funcție. Pe lângă vechime, candidații trebuie să îndeplinească mai multe criterii profesionale.

Este obligatorie cunoașterea limbii engleze, iar pentru unele posturi este necesară și o a doua limbă străină, în funcție de țara de destinație. Nivelul minim acceptat este B2.

Sunt cerute, de asemenea, studii superioare în economie sau relații internaționale, competențe digitale certificate și permis de conducere categoria B.

Selecția include un filtru strict de integritate. Candidații trebuie să aibă calificativ „foarte bine” la ultima evaluare profesională, să nu aibă condamnări penale incompatibile cu funcția publică și să nu fi fost implicați în activități de poliție politică.

Sunt excluse și persoanele rechemate disciplinar din misiuni externe în ultimii cinci ani sau cele care au refuzat nejustificat un post anterior obținut prin concurs.

Dosarul de înscriere trebuie depus complet, fără posibilitatea completării ulterioare.

Misiunile externe au o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiții. Pe durata mandatului, personalul ARICE dobândește statut diplomatic sau consular, în funcție de notificare și de poziția ocupată.

Concursul vizează consolidarea rețelei de reprezentare economică a României în exterior, într-un moment în care instituția gestionează extinderea prezenței în piețe strategice globale.