Aglomerație la granița cu Serbia. MAE recomandă românilor rute alternative

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că românii care se află în Macedonia de Nord sau tranzitează țara spre Serbia se pot confrunta cu aglomerație și timpi mai mari de așteptare la punctul de frontieră Tabanovce. Situația a apărut după ce autoritățile macedonene au început să verifice vehiculele cu numere străine pentru eventuale contravenții rutiere înregistrate anterior prin sistemul „Safe City”.

La punctul de trecere a frontierei Tabanovce s-au format cozi, iar verificările suplimentare au dus la creșterea timpilor necesari pentru traversarea graniței dintre Macedonia de Nord și Serbia.

Autoritățile din Macedonia de Nord au început verificarea mașinilor înmatriculate în alte state pentru a identifica eventuale contravenții rutiere înregistrate anterior de sistemul „Safe City”.

Procedura de control și sancționare a vehiculelor cu numere străine urmează să fie introdusă treptat și la celelalte puncte de trecere a frontierei din Macedonia de Nord.

MAE a anunțat că românii trebuie să țină cont de această situație atunci când își planifică traseul.

Cetățenilor români li se recomandă să evite, dacă este posibil, punctul de frontieră Tabanovce atunci când traficul este intens și să ia în calcul folosirea altor puncte de trecere.

Românii care trebuie să traverseze granița dintre Macedonia de Nord și Serbia sunt sfătuiți și să își reprogrameze deplasările, atunci când acest lucru este posibil, sau să prevadă mai mult timp pentru tranzit.

Înainte de plecare, călătorii sunt îndemnați să verifice dacă există situații administrative sau contravenții care ar putea determina controale suplimentare la ieșirea din Macedonia de Nord.

MAE recomandă respectarea indicațiilor autorităților locale și ale forțelor de ordine, precum și verificarea constantă a situației traficului și a timpilor de așteptare de la frontieră.

Românii care au nevoie de informații suplimentare sau de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Skopje.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă și consultarea informațiilor oficiale de călătorie înainte de plecare.