Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Macedonia de Nord. Sunt anunțate proteste în mai multe zone

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Macedonia de Nord. Sunt anunțate proteste în mai multe zone
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Macedonia de Nord, unde, de luni, au loc proteste ale transportatorilor de marfă, cu posibilitatea extinderii pe parcursul unei săptămâni. În acest context, traficul vehiculelor de marfă va fi restricționat atât la intrare, cât și la ieșire din țară.

Punctele de frontieră vizate de proteste

Conform comunicatului de presă emis luni, protestele sunt anunțate la punctele de trecere a frontierei Deve Bair, Delchevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medzitlija, Kjafasan, Blace și Blato. Autoritățile avertizează că protestele încep de luni, 26 ianuarie, și pot continua timp de șapte zile.

În acest context, traficul vehiculelor de marfă va fi restricționat atât la intrare, cât și la ieșire, cu excepția transporturilor de medicamente, a celor cu animale vii și în cazul transporturilor specifice de securitate. Traficul de pasageri se va desfășura fără restricții la toate punctele de trecere a frontierei.

Recomandările autorităților pentru cetățenii români

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre sau dinspre Macedonia de Nord să evite, pe cât posibil, zonele de frontieră afectate. De asemenea, este indicată informarea constantă cu privire la condițiile de trafic și la eventualele restricții impuse de autoritățile locale.

MAE

MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

Totodată, MAE le recomandă cetățenilor români să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale autorităților din Macedonia de Nord, pentru a preveni situații neplăcute sau blocaje prelungite în trafic.

Asistență consulară și informații utile

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Skopje: +389 23 228 058. Apelurile sunt preluate și redirecționate, după caz, către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care funcționează în regim de permanență.

În situații dificile, pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României la Skopje: +389 70 239 980.

MAE recomandă consultarea următoarelor surse oficiale:

  • https://consular-protection.ec.europa.eu;
  • https://skopje.mae.ro;
  • https://www.mae.ro.

De asemenea, cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS, care oferă alerte și informații actualizate privind condițiile de călătorie.

