Trafic îngreunat din cauza ceții. București și 15 județe, afectate de vizibilitate redusă la sub 200 m

Circulația se desfășoară cu dificultate luni dimineața din cauza ceții dense pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești, precum și pe drumuri din Capitală și în alte 15 județe, potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române. Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de vizibilitate, să păstreze distanța corespunzătoare între vehicule și să folosească luminile de întâlnire pentru a evita accidentele.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă la sub 200 de metri și izolat la sub 50 de metri, pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești.

În aceleași condiții se circulă și în municipiul București, precum și în județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Pe celelalte artere rutiere naționale, respectiv autostrada A7 Ploiești–Adjud, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

De asemenea, traficul se desfășoară fără probleme și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, în condiții similare, cu vizibilitate bună și circulație în parametri normali.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să reducă semnificativ viteza, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite depășirile riscante sau oprirea pe benzile de rulare ori pe cea de urgență de pe autostrăzi.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să nu se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto.