Scumpiri din ianuarie pe piața medicamentelor. Peste 350 de produse importante cunosc creșteri semnificative

Industria farmaceutică din Statele Unite intră în anul 2026 cu un nou val de ajustări de preț care vizează sute de medicamente de marcă. Potrivit datelor furnizate exclusiv agenției Reuters de firma de cercetare în sănătate 3 Axis Advisors, producătorii intenționează să majoreze prețurile pentru cel puțin 350 de medicamente. Printre acestea se află vaccinuri utilizate pe scară largă, tratamente pentru boli cronice, dar și terapii oncologice considerate de referință.

Informațiile indică o extindere a numărului de produse vizate față de anul precedent. În aceeași perioadă a anului trecut, companiile anunțaseră intenții de scumpire pentru puțin peste 250 de medicamente.

Pentru 2026, majorarea mediană este estimată la aproximativ 4%, un nivel comparabil cu cel aplicat în 2025.

Aceste valori se referă la prețurile de listă și nu includ eventualele reduceri sau rabaturi negociate ulterior cu administratorii de beneficii farmaceutice sau cu alți intermediari din lanțul de distribuție.

Creșterile anunțate apar într-un context politic marcat de solicitările repetate ale administrației președintelui Donald Trump privind reducerea costurilor medicamentelor.

Trump a cerut în mod constant industriei farmaceutice să aducă prețurile din Statele Unite mai aproape de nivelurile practicate în alte economii dezvoltate, argumentând că pacienții americani suportă costuri semnificativ mai ridicate pentru tratamente similare.

Datele internaționale arată că pacienții din SUA plătesc adesea aproape de trei ori mai mult pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă comparativ cu pacienții din alte țări dezvoltate.

diferență de preț a devenit un subiect recurent în dezbaterea publică și politică, fiind invocată atât în campanii electorale, cât și în discuțiile privind sustenabilitatea sistemului de sănătate.

În paralel cu majorările de preț, producătorii au anunțat și reduceri pentru un număr restrâns de medicamente, aproximativ nouă produse, conform datelor analizate de 3 Axis Advisors.

Cea mai semnificativă scădere vizează medicamentul antidiabetic Jardiance, produs de Boehringer Ingelheim. Prețul acestuia urmează să fie redus cu peste 40%, alături de alte trei tratamente asociate.

Jardiance se află printre cele zece medicamente pentru care guvernul american a negociat prețuri mai mici în cadrul programului Medicare, destinat persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 2026, iar reducerea negociată este de aproximativ două treimi față de prețurile anterioare. Aceste negocieri sunt prezentate de autorități drept un pas important în direcția limitării cheltuielilor publice și a costurilor suportate de pacienți.

Creșterile de preț anunțate vin și pe fondul unor acorduri făcute publice de administrația Trump cu 14 producători de medicamente. Aceste înțelegeri vizează prețurile unor tratamente incluse în programul Medicaid, precum și nivelurile plăților directe efectuate de pacienți pentru anumite produse. Administrația a susținut că aceste acorduri reprezintă un progres în relația cu industria farmaceutică.

Cu toate acestea, o parte dintre specialiștii în politici de sănătate privesc cu rezerve impactul real al acestor măsuri. Benjamin Rome, cercetător în politici de sănătate la Brigham and Women's Hospital din Boston, a declarat că aceste acorduri sunt prezentate drept transformatoare, dar că, în realitate, ele abordează doar marginal problema structurală a prețurilor ridicate ale medicamentelor din SUA. Potrivit acestuia, strategiile actuale ale companiilor indică o tendință de menținere sau creștere a prețurilor de listă, concomitent cu negocieri confidențiale privind reducerile acordate asiguratorilor.

Printre companiile care apar în datele analizate se numără Pfizer, Sanofi, Novartis și GSK. Unele dintre aceste grupuri au confirmat că vor continua să majoreze prețurile pentru anumite produse chiar de la 1 ianuarie 2026, în ciuda presiunilor politice și a atenției publice sporite asupra acestui subiect.

Pfizer este compania care a anunțat cele mai multe majorări, pentru aproximativ 80 de medicamente. Lista include tratamentul oncologic Ibrance, medicamentul pentru migrenă Nurtec și antiviralul COVID Paxlovid. De asemenea, sunt vizate produse utilizate frecvent în mediul spitalicesc, precum morfina și hidromorfona. În majoritatea cazurilor, creșterile de preț sunt sub 10%, însă există și excepții notabile.

Un exemplu este vaccinul COVID Comirnaty, al cărui preț va crește cu aproximativ 15%. Această ajustare depășește media anunțată pentru celelalte produse și vine într-un context în care vaccinurile continuă să joace un rol important în strategiile de sănătate publică.

Reprezentanții Pfizer au transmis că majorările medii de preț planificate pentru 2026 sunt sub rata generală a inflației. Compania susține că aceste ajustări sunt necesare pentru a susține investițiile în cercetare și dezvoltare, dar și pentru a acoperi creșterea costurilor operaționale, inclusiv cele legate de producție, logistică și respectarea cerințelor de reglementare.

Specialiștii din industrie anticipează că începutul lunii ianuarie va aduce noi anunțuri privind atât scumpiri, cât și reduceri de preț. Această perioadă este, în mod tradițional, cea mai activă pentru ajustările tarifare din sectorul farmaceutic american, companiile folosind debutul noului an pentru a-și recalibra strategiile comerciale într-un mediu economic și politic în continuă schimbare.