Județul Cluj este pe primul loc în România în ceea ce privește valoarea fondurilor atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu 603,75 milioane de euro pentru 1.119 proiecte, potrivit datelor prezentate de Consiliul Județean Cluj. Clasamentul este valabil cu zece zile înainte de încheierea oficială a PNRR.

Datele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) plasează Clujul înaintea județelor Iași și Timiș. Iașiul a atras aproximativ 562,8 milioane de euro, în timp ce Timișul a ajuns la circa 547,5 milioane de euro.

În cei cinci ani de implementare a PNRR, proiectele finanțate în județul Cluj au cumulat 603,75 milioane de euro.

Potrivit datelor prezentate de administrația județeană, banii au fost direcționați către 1.119 proiecte, ceea ce plasează Clujul pe primul loc între județele României după valoarea totală a finanțărilor atrase prin acest program.

Clasamentul este dominat de trei județe care au depășit pragul de 500 de milioane de euro. După Cluj urmează Iași, cu aproximativ 562,8 milioane de euro, și Timiș, cu 547,5 milioane de euro.

Constanța se află, de asemenea, în grupul județelor care au atras peste 500 de milioane de euro prin PNRR.

Capitala nu este inclusă în clasamentul județelor, însă datele MIPE arată o valoare mult mai mare a fondurilor atrase prin PNRR.

În cazul Bucureștiului, suma depășește 2 miliarde de euro.

Diferența este explicată de volumul și amploarea proiectelor derulate la nivelul Capitalei, precum și de statutul administrativ distinct al municipiului București.

Performanța județului nu se limitează la PNRR.

Potrivit datelor prezentate de Consiliul Județean Cluj, județul ocupă primul loc și în ceea ce privește fondurile europene nerambursabile atrase prin Politica de Coeziune 2021-2027.

În ultimii cinci ani, Clujul a atras 2.529.071.665 de euro, prin 267 de proiecte implementate sau aflate în curs de implementare.

Finanțările au vizat domenii precum infrastructura, sănătatea, educația și serviciile publice.

Dacă sunt cumulate fondurile atrase prin PNRR și cele prin Politica de Coeziune, valoarea finanțărilor europene menționate de Consiliul Județean Cluj depășește 3,13 miliarde de euro.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, susține că aceste finanțări au permis investiții în infrastructură și servicii publice.

„Cele peste trei miliarde de euro atrase în ultimii cinci ani înseamnă drumuri, spitale, școli, infrastructură, servicii publice mai bune și oportunități pentru comunitățile noastre”, a declarat Alin Tișe, potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Cluj.

Clasamentul privind fondurile PNRR este prezentat cu zece zile înainte de încheierea oficială a programului, astfel că datele reflectă situația disponibilă în această etapă a implementării.

Pentru județul Cluj, cele 603,75 milioane de euro atrase prin PNRR reprezintă principala valoare utilizată pentru comparația cu celelalte județe ale țării.