Mulți șoferi pornesc luminile de avarie atunci când opresc pentru câteva minute în fața unui magazin, a unei farmacii sau pentru a aștepta pe cineva. Folosirea avariilor nu îi permite însă conducătorului auto să lase mașina oriunde și nici nu suspendă regulile privind oprirea și staționarea.

Codul Rutier face o diferență clară între oprire și staționare, în timp ce Regulamentul de aplicare stabilește situațiile în care trebuie utilizate luminile de avarie. Cu alte cuvinte, nu există o regulă potrivit căreia un șofer ar avea voie să parcheze într-un loc interzis timp de câteva minute doar pentru că a pornit avariile.

Potrivit OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru o perioadă de cel mult cinci minute. Dacă această perioadă este depășită, imobilizarea este considerată staționare.

Această regulă este însă deseori interpretată greșit. Cele cinci minute nu reprezintă un interval în care șoferul poate opri oriunde dorește. Dacă oprirea este interzisă într-un anumit loc, faptul că mașina rămâne acolo numai unul, două sau patru minute nu face manevra legală. La fel, pornirea luminilor de avarie nu schimbă regimul juridic al locului respectiv.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește mai multe situații în care oprirea voluntară este interzisă. Printre acestea se află, în anumite condiții prevăzute de regulament, intersecțiile, stațiile mijloacelor de transport public, anumite sectoare pe care este afectată vizibilitatea ori circulația, pistele pentru biciclete și alte zone în care oprirea ar putea pune în pericol sau împiedica traficul.

Prin urmare, regula celor cinci minute trebuie citită împreună cu regulile privind locul în care oprirea este permisă.

Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 enumeră situațiile în care se folosesc luminile de avarie. Acestea trebuie utilizate atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, atunci când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și atunci când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

Regulamentul prevede și folosirea succesivă a luminilor de avarie, în ordinea opririi vehiculelor, atunci când oprirea este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers.

Așadar, avariile au în primul rând rolul de a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic cu privire la o situație care poate prezenta un risc sau la imobilizarea involuntară a unui vehicul. Ele nu funcționează ca un „permis” pentru oprirea într-un loc în care aceasta este interzisă.

Confuzia apare frecvent tocmai din asocierea celor două reguli: limita de cinci minute pentru oprire și utilizarea luminilor de avarie. Din punct de vedere al legislației rutiere, sunt însă două chestiuni diferite. Dacă șoferul își imobilizează voluntar autoturismul, trebuie să respecte regulile privind oprirea și staționarea indiferent dacă a pornit sau nu luminile de avarie.

Astfel, situația des întâlnită în trafic în care un conducător auto oprește într-un loc interzis, pornește avariile și pleacă pentru câteva minute nu devine automat regulamentară.

Codul Rutier stabilește că oprirea voluntară durează cel mult cinci minute. Peste această durată, imobilizarea voluntară este considerată staționare. Important este însă și unde se află mașina. Dacă oprirea este interzisă în zona respectivă, limita de cinci minute nu poate fi folosită drept justificare pentru imobilizarea autoturismului.

Regulamentul stabilește mai multe situații în care oprirea este interzisă. De exemplu, aceasta nu este permisă în anumite zone ale intersecțiilor, în stațiile mijloacelor de transport public și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea, în locurile în care vehiculul ar împiedica vizibilitatea unui indicator sau semnal luminos ori pe pistele pentru biciclete.

De asemenea, oprirea este interzisă pe partea carosabilă a autostrăzilor, drumurilor expres și drumurilor naționale europene (E), în condițiile prevăzute de regulament.

Există și reguli suplimentare pentru staționare. Staționarea voluntară este interzisă în toate cazurile în care oprirea este interzisă, dar și în alte situații prevăzute distinct de regulament, precum în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice sau în anumite zone semnalizate corespunzător.

Pornirea luminilor de avarie nu înlătură aceste interdicții.

Situația este diferită atunci când autoturismul nu este oprit voluntar, ci a rămas imobilizat din cauza unei defecțiuni sau a unei alte probleme care îl împiedică să se deplaseze. Tocmai aceasta este una dintre situațiile pentru care regulamentul prevede folosirea luminilor de avarie: atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă.

Prin urmare, există o diferență importantă între un vehicul rămas în pană și unul pe care șoferul decide să îl lase câteva minute într-un anumit loc.

În primul caz, luminile de avarie avertizează ceilalți participanți la trafic asupra unui vehicul care nu mai poate fi deplasat în condiții normale. În al doilea caz, șoferul trebuie să respecte regulile referitoare la oprirea și staționarea voluntară.

Regula esențială poate fi rezumată simplu: până la cinci minute vorbim despre oprire voluntară, iar peste cinci minute despre staționare, potrivit Codului Rutier.

Această limită nu înseamnă însă că șoferul primește automat cinci minute în orice loc de pe drumul public.

Luminile de avarie au un scop distinct și sunt reglementate separat. Ele avertizează asupra anumitor situații de risc sau de imobilizare și nu anulează indicatoarele, marcajele sau regulile care interzic oprirea ori staționarea. De aceea, înainte de a lăsa mașina „doar două minute pe avarii”, șoferul trebuie să verifice mai întâi dacă oprirea este permisă în acel loc.