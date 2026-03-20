Cod rutier 2026. Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașini ale căror numere de înmatriculare sunt murdare

Șoferii care au plăcuțele cu numerele de înmatriculare murdare sau acoperite, indiferent de situație, riscă amenzi de peste 600 de lei, potrivit Codului Rutier 2026.

Șoferii care conduc vehicule cu plăcuțele de înmatriculare murdare sau acoperite de zăpadă, gheață sau noroi se expun unor amenzi considerabile. Conform Codului Rutier 2026, aceste situații sunt considerate contravenții și pot fi sancționate cu două sau trei puncte-amendă, echivalentul a 405 sau 607,5 lei.

Legea prevede că amenzi similare se aplică și atunci când plăcuțele sunt acoperite cu folii sau alte dispozitive care împiedică citirea numărului, sau dacă acestea nu respectă standardele în vigoare. Mai exact, polițiștii au dreptul să sancționeze orice șofer al cărui vehicul nu permite identificarea clară a numerelor de înmatriculare.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier 2026 stabilește că șoferii trebuie să verifice și să întrețină corespunzător părțile componente vehiculului. Ei sunt obligați “să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii”.

De asemenea, încărcătura trebuie să fie așezată și fixată astfel încât să nu mascheze plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau dispozitivele de semnalizare. Încălcarea acestor reguli poate atrage aceeași clasă de sancțiune, deoarece orice obstacol care împiedică citirea plăcuțelor este considerat contravenție.

În condiții de iarnă sau pe drumuri murdare, șoferii sunt sfătuiți să verifice vizibilitatea numerelor înainte de a porni la drum.

Respectarea acestor obligații nu doar că previne amenzile, dar contribuie și la siguranța rutieră.