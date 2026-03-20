Cod rutier 2026. Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașini ale căror numere de înmatriculare sunt murdare

Șoferii care au plăcuțele cu numerele de înmatriculare murdare sau acoperite riscă amenzi de peste 600 de lei. Sursa foto: colaj EVZ
Șoferii care au plăcuțele cu numerele de înmatriculare murdare sau acoperite, indiferent de situație, riscă amenzi de peste 600 de lei, potrivit Codului Rutier 2026.

Cod rutier 2026. Vizibilitatea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare este obligatorie, altfel șoferii riscă amenzi

Șoferii care conduc vehicule cu plăcuțele de înmatriculare murdare sau acoperite de zăpadă, gheață sau noroi se expun unor amenzi considerabile. Conform Codului Rutier 2026, aceste situații sunt considerate contravenții și pot fi sancționate cu două sau trei puncte-amendă, echivalentul a 405 sau 607,5 lei.

Legea prevede că amenzi similare se aplică și atunci când plăcuțele sunt acoperite cu folii sau alte dispozitive care împiedică citirea numărului, sau dacă acestea nu respectă standardele în vigoare. Mai exact, polițiștii au dreptul să sancționeze orice șofer al cărui vehicul nu permite identificarea clară a numerelor de înmatriculare.

Cod rutier 2026. Șoferii riscă amenzi și din alte motive, nu doar dacă au plăcuțelor cu numerele de înmatriculare murdare

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier 2026 stabilește că șoferii trebuie să verifice și să întrețină corespunzător părțile componente vehiculului. Ei sunt obligați “să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii”.

Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani
Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani

De asemenea, încărcătura trebuie să fie așezată și fixată astfel încât să nu mascheze plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau dispozitivele de semnalizare. Încălcarea acestor reguli poate atrage aceeași clasă de sancțiune, deoarece orice obstacol care împiedică citirea plăcuțelor este considerat contravenție.

Riscurile și recomandările pentru șoferi

În condiții de iarnă sau pe drumuri murdare, șoferii sunt sfătuiți să verifice vizibilitatea numerelor înainte de a porni la drum.

Respectarea acestor obligații nu doar că previne amenzile, dar contribuie și la siguranța rutieră.

Stiri calde

09:16 - Trump cere Japoniei să „facă mai mult” în criza cu Iranul, într-o întâlnire tensionată la Casa Albă
09:09 - Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele globale
08:59 - Prăjitură cu ciocolată, smântână și bere neagră. Rețeta deliciului irlandez
08:54 - Rusia analizează escortarea navelor din flota fantomă cu vase militare
08:48 - Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului, a murit. Politicianul italian avea 84 de ani
08:41 - Călătorii, vacanțe etc.

HAI România!

Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
Călătorii, vacanțe, etc
Călătorii, vacanțe, etc
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter

Proiecte speciale