Câți cetățeni ucraineni au primit permise de ședere în România. Mii de persoane au solicitat azil

Inspectoratul General pentru Imigrări a anunțat că, în luna februarie, au fost emise peste 1.900 de permise de ședere pentru cetățeni ucraineni care beneficiază de protecție temporară. Totodată, de la începutul războiului din Ucraina, mii de persoane au solicitat azil în România.

Potrivit datelor comunicate vineri, în intervalul 1 – 25 februarie, polițiștii de imigrări au procesat și eliberat la nivel național 1.928 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției temporare.

„În perioada 1 – 25 februarie a.c., poliţiştii de imigrări au emis/reemis, la nivel naţional, 1.928 de permise de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare, asigurând continuitatea dreptului de şedere şi accesul la cadrul legal din România”, anunţă, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrări.

În aceeași perioadă, doi cetățeni ucraineni au depus cereri de azil, urmând procedurile prevăzute de legislația națională.

Autoritățile precizează că, de la declanșarea conflictului, 4.545 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România.

„De la debutul conflictului din Ucraina, 4.545 de cetăţeni ucraineni au solicitat azil în România”, a mai precizat sursa citată.

În prezent, gradul de ocupare al centrelor de cazare aflate în administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări este de aproximativ 20%.

De la începutul războiului lansat de Rusia în 24 februarie 2022, peste 217.000 de permise de protecție temporară au fost emise în România până în decembrie 2025. La finalul anului trecut, aproximativ 201.000 de cetățeni ucraineni se aflau pe teritoriul României beneficiind de această formă de protecție.

La nivel european, țările Uniunii Europene au aprobat prelungirea cu încă un an a mecanismului de protecție temporară, astfel încât refugiații ucraineni să poată rămâne în spațiul comunitar până în martie 2027. În prezent, aproximativ 4,3 milioane de refugiați ucraineni sunt înregistrați în statele membre, cele mai numeroase comunități aflându-se în Germania, Polonia și Cehia.

Conform datelor Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați, la 1 ianuarie 2025, în Germania erau peste 1,24 milioane de refugiați ucraineni, în Polonia aproape 999.000, iar în Cehia circa 390.000. În România se aflau aproximativ 179.000 de persoane, iar în Republica Moldova aproximativ 136.000.

Mecanismul de protecție temporară a fost introdus la scurt timp după izbucnirea războiului și, după mai multe prelungiri succesive, urma să expire în martie 2026, însă a fost extins până la 4 martie 2027, în urma unei propuneri a Comisiei Europene susținute unanim de miniștrii de interne ai statelor membre.