Ucraineni care fugeau de război, jefuiţi în Republica Moldova. Un şef de poliţie, reţinut

Republica Moldova. Mai mulţi bărbaţi din Ucraina care au ajuns în Republica Moldova pentru a scăpa de înrolareare ar fi fost jefuiţi la greu de către un şef al Poliţiei de frontieră (IGPF)..

Acesta a fost reţinut vineri, 5 septembrie, de către ofiţerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, fiind suspectat de răpire de persoană, scrie portalul PulsMedia.MD.

Poliţistul reţinut se numeşte Mihai Stog şi este șeful Sectorului de Poliție de Frontieră Cosăuți din cadrul Direcției Nord a Inspectoratului General Poliţie de Frontieră.

Mihai Stog este suspectat că, în complicitate cu alte persoane, posibil subalterni de ai săi, ar fi reţinut mai mulți ucraineni care fugeau de război. Iar după ce i-ar fi golit de bani și bunuri de preț, i-au predat grănicerilor ucraineni. Ca ulterior să fie trimiși pe câmpul de luptă.

Acțiunile lui Stog ar fi calificate ca acțiuni de răpire de persoane. Iar numărul victimelor ar fi peste 10.

Restricţiile impuse de Guvernul de la Kiev bărbaţilor apţi de luptă de a părăsi ţara i-a determinat pe mii de ucraineni să treacă fraudulos frontiera pentru a scăpa de înrolare.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, poliţiştii moldoveni au reţinut sute de ucraineni ajunşi ilegal în Republica Moldova. Precum şi mai multe călăuze care i-au ajutat să treacă frontera. Ajunşi în Republica Moldova, unii fugari au solicitat azil. Majoritatea însă au folosit teritoriul din Nistru şi Prut ca tranzit în Uniunea Europeană.

Totodată, s-au format clanuri care profită de nenorocirea ucrainenilor. Aceştia au ajuns să încaseze taxe de la 5000 la 10.000 de euro pentru fiecare ucrainean pe care l-au ajutat să treacă frontiera.

Grupările criminale specializate în organizarea migrației ilegale din Ucraina au cu roluri bine stabilite. Din aceste grupări fac parte atât cetățeni ai Republicii Moldova, cât și ai Ucrainei. Şi se presupune că unele din aceste grupări i-ar avea complici pe cei care stau la straja frontierei.