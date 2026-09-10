Octavian Hoandră a vorbit, la emisiunea „Contrapunct” a EvZ, despre ceea ce consideră a fi una dintre principalele forme prin care „diavolul” acționează în societatea contemporană: degradarea gândirii și îndepărtarea oamenilor de credință. Jurnalistul a susținut că fenomenul poate fi observat inclusiv în lucruri aparent banale din viața de zi cu zi.

„Forța diavolului, prostirea populației, este din ce în ce mai bună, mai puternică”, a afirmat Hoandră, adăugând că vede această influență „în lucruri mici”, deoarece, în opinia sa, „diavolul se ascunde în detalii”.

Jurnalistul a vorbit și despre ceea ce consideră a fi caracterul perfid al acestui fenomen. „Cea mai mare putere a lui este să facă să crezi că nu există”, a spus Hoandră, sugerând că oamenii ajung să accepte treptat lucruri pe care, în trecut, le-ar fi respins.

În acest context, Octavian Hoandră a criticat și modul în care sunt prezentate unele informații în spațiul public și la televiziuni. El a ironizat tendința unor prezentatori de a explica publicului lucruri pe care le consideră banale, apreciind că această practică pornește de la presupunerea că oamenii nu mai sunt capabili să înțeleagă singuri realitatea.

„Ne-am cedat milimetru după milimetru, teritoriu după teritoriu”, a spus Hoandră, punând această evoluție și pe seama îndepărtării de Biserică.

Jurnalistul a susținut că societatea s-a îndepărtat inclusiv de formele simple de protecție spirituală pe care oamenii le aveau încă din copilărie. „Noi avem icoana, avem candela și avem rugăciunea”, a afirmat Hoandră.

Discuția a pornit de la tema prezenței răului în literatură și societate și a ajuns la rolul pe care tehnologia și telefonul îl au în viața de zi cu zi. Dan Andronic a remarcat că oamenii ajung să apeleze constant la telefon pentru răspunsuri, inclusiv pentru întrebări fără importanță, primind uneori informații de aceeași calitate.