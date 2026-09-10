EVZ Special

Octavian Hoandră, despre „forța diavolului”: Prostirea populației este din ce în ce mai bună

Octavian Hoandră, despre „forța diavolului”: Prostirea populației este din ce în ce mai bună
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Octavian Hoandră a vorbit, la emisiunea „Contrapunct” a EvZ, despre ceea ce consideră a fi una dintre principalele forme prin care „diavolul” acționează în societatea contemporană: degradarea gândirii și îndepărtarea oamenilor de credință. Jurnalistul a susținut că fenomenul poate fi observat inclusiv în lucruri aparent banale din viața de zi cu zi.

Hoandră: Forța diavolului, prostirea populației, este din ce în ce mai bună, mai puternică

„Forța diavolului, prostirea populației, este din ce în ce mai bună, mai puternică”, a afirmat Hoandră, adăugând că vede această influență „în lucruri mici”, deoarece, în opinia sa, „diavolul se ascunde în detalii”.

Jurnalistul a vorbit și despre ceea ce consideră a fi caracterul perfid al acestui fenomen. „Cea mai mare putere a lui este să facă să crezi că nu există”, a spus Hoandră, sugerând că oamenii ajung să accepte treptat lucruri pe care, în trecut, le-ar fi respins.

Îndepărtarea de Biserică

În acest context, Octavian Hoandră a criticat și modul în care sunt prezentate unele informații în spațiul public și la televiziuni. El a ironizat tendința unor prezentatori de a explica publicului lucruri pe care le consideră banale, apreciind că această practică pornește de la presupunerea că oamenii nu mai sunt capabili să înțeleagă singuri realitatea.

diavol

Ora 3.33 și misterul timpul mort. Are legătură cu diavolul. Sursa foto Dreamstime

„Ne-am cedat milimetru după milimetru, teritoriu după teritoriu”, a spus Hoandră, punând această evoluție și pe seama îndepărtării de Biserică.

Hoandră: Noi avem icoana, avem candela și avem rugăciunea

Jurnalistul a susținut că societatea s-a îndepărtat inclusiv de formele simple de protecție spirituală pe care oamenii le aveau încă din copilărie. „Noi avem icoana, avem candela și avem rugăciunea”, a afirmat Hoandră.

Discuția a pornit de la tema prezenței răului în literatură și societate și a ajuns la rolul pe care tehnologia și telefonul îl au în viața de zi cu zi. Dan Andronic a remarcat că oamenii ajung să apeleze constant la telefon pentru răspunsuri, inclusiv pentru întrebări fără importanță, primind uneori informații de aceeași calitate.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online

11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10

11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc

10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%

10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei

10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale