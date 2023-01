Miliardarul care a schimbat lumea în care trăim: „Viața nu poate fi cumpărată”

Iunie 2005. Steve Jobs: „La 17 ani am citit un proverb care spunea: Dacă trăieşti în fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, într-o zi cu siguranţă vei avea dreptate. M-a marcat, iar de atunci, în fiecare zi mă uit în oglindă în fiecare zi şi mă întreb, „Dacă astăzi e ultima zi a vieţii, aş face ceea ce vreau să fac astăzi?”, iar atunci când răspunsul este „Nu”, ceea ce se întâmplă în foarte multe zile, ştiu că trebuie să schimb ceva”, declara Jobs într-un discurs, în fața studenților de la Standford.

În 2004, Jobs a primit o veste şocantă, era bolnav de cancer. „Am făcut o scanare şi mi s-a descoperit o tumoră la pancreas, nici nu ştiam ce e pancreasul. Doctorii mi-au spus că e un tip de cancer incurabil şi s-ar putea să mai trăiesc între 3 şi 6 luni. Doctorul mi-a spus să merg acasă şi să-mi pun afacerile în ordine, mesajul codat al doctorilor pentru „pregăteşte-te de moarte”. Să le spui copiilor tăi tot ce trebuie să ştie despre afacerile tale, credeai că poţi face asta în următorii 10 ani”, declara Jobs.

În următoarele zile, a povestit jobs, a făcut o biopsie, iar medicii nu îi mai dădeau aproape nicio şansă de viaţă. „Când s-au uitat la microsop, doctorul a început să plângă pentru că era o formă foarte rară de cancer pancreatic, iar singura şansă era operaţia. Am făcut-o, iar acum sunt bine. Am fost aproape de moarte şi sper să nu se mai întâmple pentru mulţi ani de acum înainte”, a mai adăugat şeful Apple despre experienţa sa cutremurătoare: „Să-mi amintesc în fiecare zi că fiecare dintre noi va muri în curând, a fost cea mai bună unealtă care să mă ajute să fac alegeri importante în viaţă. Să-mi amintesc că voi muri nu mă mai lasă să mă gândesc că aş avea ceva de pierdut”.

Septembrie 2011, cu o lună înaint de a muri. Steve Jobs: viața nu poate fi cumpărată

„Am ajuns pe culmile succesului, în lumea afacerilor. În ochii altora, viața mea este esența succesului. Dar, pe lângă serviciu, am puține bucurii. Până la urmă, bogăția este doar un fapt de viață, cu care m-am obișnuit. În acest moment, când zac pe patul de spital și îmi reamintesc întreaga mea viață, înțeleg că toată bogăția și toată aprecierea pe care le am sunt lipsite de sens și neînsemnate în fața morții iminente.

Puteți să angajați pe cineva ca să conducă mașina sau să câștige bani în locul vostru, dar nu puteți să angajați pe nimeni, cu toți banii voștri, ca să suporte boala în locul vostru. Puteți să găsiți și să cumpărați lucrurile materiale. Dar există un lucru pe care nu puteți să-l găsiți și să-l cumpărați, când este pierdut — viața nu poate fi cumpărată. Răsfățați-vă bine pe voi înșivă! Și respectați-i pe ceilalți.

Cu cât înaintăm mai mult în vârstă, cu atât devenim mai înțelepți și treptat înțelegem că ceasul care costă 30 $ și cel ce costă 300 $ arată una și aceeași oră.

Dacă avem un portofel care costă 30 $ sau unul cu prețul de 300 $, în ambele încape aceeași sumă de bani. Chiar dacă conducem un automobil de 150.000 $ sau o mașină de 30.000 $, drumul și distanța sunt egale și vom ajunge la aceeași destinație.

Dacă vom bea o sticlă de vin de 300 $ sau una de 10 $, plăcerea va fi similară.

În casa în care trăim, cu suprafața de 300 m² sau 3.000 m², suntem la fel de singuratici. Adevărata fericire din sufletul vostru nu provine de la lucrurile materiale ale acestei lumi.

Atunci când călătoriți cu avionul pe un loc de clasa business sau clasa economică, dacă avionul cade, dumneavoastră cădeți împreună cu el.

Cinci lucruri incontestabile:

1. Nu educați în copiii voștri aspirația de a deveni bogat! Educați-i astfel încât ei să tindă să devină fericiți. De aceea, când vor crește, ei vor ști ce înseamnă valoarea lucrurilor, nu prețul lor.

2. Consumați mâncarea ca pe medicamente! În caz contrar, veți fi nevoiți să luați medicamentele în calitate de mâncare.

3. Cel care vă iubește nu vă va părăsi niciodată, chiar dacă ar avea 100 de motive să renunțe la dumneavoastră. El/ea va găsi întotdeauna un motiv ca să rămână puternic/ă și să nu vă părăsească.

4. Există o mare diferență între a fi om și a fi uman.

5. Dacă doriți să mergeți repede, mergeți singur! Dar dacă doriți să ajungeți departe, mergeți împreună!

Cei mai buni 6 medici din lume:

1. Lumina solară.

2. Odihna.

3. Exercițiile fizice.

4. Dieta.

5. Încrederea în sine.

6. Prietenii.

Să aveți prieteni în toate etapele vieții și bucurați-vă de o viață sănătoasă!”

Ultimele cuvinte ale lui Steve Jobs arată că timpul este limitat pentru toată lumea, indiferent dacă ești miliardar sau un simplu muritor, care are bani cât să trăiască de pe o zi pe alta.

Cine a fost Steve Jobs

Cu maletă neagră, în blugi şi adidaşi, şeful cel mare apare pe scenă să prezinte noile apariţii: iPhone, mp3 playerul iPod, laptopul MacBook sau inventiva tabletă iPad. Îl cheamă Steve Jobs, e şeful companiei americane Apple şi, cu siguranţă, unul dintre cei care dictează ce apare mâine în lumea tehnologică. Se întâmpla în anii 2000.

Jobs e cel care a inventat marketingul gadgeturilor, demonstrându-le celorlalte companii că, pe lângă invenţie şi design, ca să ai succes trebuie să îi faci pe oameni să vorbească despre produsule tale, să fie dependenţi şi interesaţi de ce pui pe raftul magazinului. Aşa au apărut cozi la magazinele de telefoane în ziua lansării iPhone, iar 3 milioane de tablete iPad s-au vândut în doar două luni jumătate. Fără el, Apple nu ar fi existat. Pentru o perioadă a fost înlăturat din cadrul companiei, însă văzând ca sunt aproape să se prăbuşească, cei care fac MacBook l-au adus înapoi. Anul trecut, acţiunile Apple au crescut cu 50% la bursa din New York. În prezent, compania este evaluată la peste 200 de miliarde de dolari.

Părinții și-au dorit o fată

Steve Jobs s-a născut în San Francisco pe 24 februarie 1955 şi, la scurt timp a fost adopatat. Părinţii săi biologici, Joanne Simpson şi sirianul Abdulfattah Jandali, erau încă studenţi în acea perioadă şi s-au hotărât să dea copilul spre adopţie.

„Mama mea biologică şi-a dorit foarte mult ca viitorii mei părinţi să aibă studii superioare şi era foarte aproape să fiu înfiat de un avocat şi soţia lui. Doar că, imediat după ce m-am născut, înainte să se semneze actele de înfiere, au spus în ultima clipă că, de fapt, ei îşi doresc o fată. Aşa că, la miezul nopţii, mama a sunat următoarea familie care era pe lista de aşteptare: «Avem un băieţel care a venit pe lume pe neaşteptate, îl doriţi?» – Ei au spus «Desigur»”, povestea Steve Jobs într-un discurs pe care l-a ţinut în faţa studenţilor de la Universitatea Standford. La scurt timp, mama lui biologică a aflat că viitorii părinţi nu au studii superioare, tatăl nu terminase nici măcar liceul. „A refuzat să semneze actele de adopţie, a făcut-o doar după câteva luni, când părinţii mei au promis că eu voi merge la facultate. Acesta a fost începutul vieţii mele”, a povestit Jobs.

Hipiot, fan declarat al celor de la Beatles

Steve s-a mutat împreună cu părinţii lui adoptivi, Paul şi Clara Jobs, în California. Mai târziu, familia sa a mai adoptat o fată căreia i-au dat numele Patti. Între timp, părinţii biologici au terminat facultatea, Abdulfattah Jandali a devenit profesor de ştiinţe politice, iar Joane Simpson – logoped.

Între timp, Joanne Simpson s-a despărţit de tatăl lui Steve Jobs, s-a căsătorit cu un alt bărbat şi a născut-o pe Mona Simpson, sora biologică a lui Jobs, care e o celebră nuvelistă în America şi profesor de limba engleză la UCLA (Universitatea din California, Los Angeles).

După şcoala generală, Steve Jobs a urmat liceul din Cupertino, California. Era hipiot, un fan declarat al celor de la Beatles.

De foarte multe ori, după ore, obişnuia să meargă la sediul companiei Hewlett-Packard din Palo Alto, California. Văzând interesul lui pentru tehnologie, cei de la HP l-au angajat pe perioada de vară. Aici îl întâlneşte pe Steve Wozniak, cel care avea să-i devină mai târziu partener de afaceri.

În 1972, la 17 ani, după absolvirea liceului, Jobs intră la Colegiul Reed Portland, Oregon. „Am mers la facultate, însă am ales una foarte scumpă, unde în scurt timp am cheltuit toate economiile părinţilor. După şase luni n-am văzut la ce îmi folosea, habar n-aveam ce vreau să fac cu viaţa mea şi nici cum facultate mă va ajuta să-mi dau seama”, a povestit Steve Jobs studenţilor de la Standford.

Aşa a hotărât să se lase de colegiu şi să se apuce de altceva, mergea doar la cursurile care îi plăceau mai mult. „Era destul de înfricoşător, dar, uitându-mă înapoi, cred că a fost cea mai bună decizie din viaţa mea. Nu a fost romantic, nu aveam o cameră unde să dorm, aşa că stăteam în camerele prietenilor şi dormeam pe podea, strângeam bani din sticle de Coca Cola colectate şi mergeam în fiecare duminică 10 kilometri pe jos pentru o masă bună la templu „Hare Krishna” (n.r. organizaţie religioasă filantropică hindusă).

S-a făcut budist

În toamna lui ’74, Jobs se întoarce în California şi începe să frecventeze împreună cu Wozniak, colegul şi prietenul său, întâlnirile Homebrew Computer, un club al pasionaţilor de calculatoare. În aceeaşi perioadă reuşeşte să se angajeze la Atari, o firmă populară de jocuri video, cu intenţia de a economisi bani pentru un „tratament spiritual” în India. I-a şi reuşit acest plan.

Împreună cu un coleg de liceu, Daniel Kottke, care a şi devenit primul angajat al Apple, a călătorit în India şi s-a făcut budist. La întoarcere a revenit la vechiul post de la Atari. Compania de jocuri a vrut să facă un gadget mai mic, dându-i lui Jobs sarcina de a crea un circuit, iar pentru fiecare chip minimalizat, primea câte 100 de dolari. Atunci a hotărât să împartă bonusul cu prietenul Wozniak, care, mai mult din amuzament, a reuşit să facă inutile în jur de 50 de cipuri. Cei doi au câştigat, raportat la actuală valoare a banilor, în jur de 5.000 de dolari.

Computerul pentru acasă

La puţin timp după aceea, lui Steve Jobs i-a venit ideea să creeze computerul pentru acasă. În garajul familiei sale, împreună cu Wozniak, a început să lucreze la primul produs Apple.

„În garaj nu aveam nici telefon. De câte ori trebuia să sunăm ca să vorbim cu magazinele, mergeam în camera lui Steve”, a povestit Steve Wozniak într-un documentar realizat de jurnaliştii americani de la Bloomberg.

Aşa a apărut, pe 1 aprilie 1976, Apple 1, un computer într-o cutie de lemn care se conecta la un televizor. Însă succesul a venit cu adevărat când au lansat Apple II, un computer care avea şi monitor. Acest model s-a vândut în milioane de exemplare şi a dominat piaţa computerelor în anii ’80.

„Am fost un norocos, am descoperit ce îmi place să fac devreme, când aveam 20 de ani. Am muncit din greu, iar în 10 ani, Apple a ajuns de la doi oameni şi un garaj, la o companie de 2 miliarde de dolari şi 4.000 de angajaţi”, declara Steve Jobs.

Dat afară de compania pe care a creat-o

În 1983, când Apple era pe val, Steve Jobs l-a angajat ca director general pe John Sculley, unul dintre şefii de la Pepsi. „Vrei să vinzi apă cu zahăr toată viaţa sau vrei să vii cu mine şi să schimbăm lumea?”, l-a întrebat Jobs pe Sculley, care era destul de indecis. A fost una dintre mutările fatale făcute de Steve Jobs.

Din 1984, între Jobs şi Sculley lucrurile au început să se deteriorieze: „Ei bine, am angajat pe cineva despre care credeam că e foarte talentat să conducă compania împreună cu mine, iar pentru primii ani a mers bine, însă pentru planurile de viitor, opiniile erau divergente. Când am început să ne expunem ideile, bordul companiei a trecut de partea lui. Aşa am am fost scos afară. Aveam 30 de ani şi am fost concediat. Cum să fii disponibilizat de firma pe care ai creat-o? Eram devastat.”

Pierde teren în fața competitorilor

Jobs n-a renunţat. După câteva luni de rătăcire se hotărâşte să pună pe picioare o altă afacere. Aşa a apărut Next, o firma care a lucrat la dezvoltarea programelor de e-mail, a avut o divizie de hardware şi a produs un model de computer.

Între timp, Apple pierdea teren în faţa competitorilor. Vânzările erau dezastruoase şi se părea că nu mai există nicio cale de redresare. În 1996 apare o ştire bombă în presa americană, bordul de conducere al Apple a hotărât să cumpere Next, compania lui Steve Jobs şi să-l aducă înapoi, considerându-l o gură de oxigen.

„După ce am fost concediat de compania pe care o înfiinţasem eram devastat. Însă, în următorii cinci ani am pus pe picioare o companie care se numea Next, o altă companie numită Pixar şi m-am îndrăgostit de o femeie minunată care a devenit soţia mea. Presupun că nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă Apple nu m-ar fi concediat, a fost un medicament cu gust îngrozitor, dar se pare că pacientul avea nevoie de el”, le spunea Jobs într-un discurs, studenţilor de la Standford.

De la revenirea sa, Apple parcă a reînviat. iPod, iPhone, iPad, evoluţia computerelor MacBook sunt doar câteva dintre gadgeturile produse sub atenţia sa.

A cumpărat cu 10 milioane de dolari şi a vândut cu 7,4 miliarde

Studiorile Pixar a fost una dintre cele mai bune afaceri pe care le-a făcut Steve Jobs şi prin care şi-a demonstrat calităţile de vizionar în lumea tehnologiei. În 1986, cumpără The Graphics Group, studiourile de animaţie pe computer ale regizorului George Lucas, redenumite mai târziu Pixar.

În 1995, din studiourile Pixar este trimis către cinematograf primul film de animaţie făcut pe calculator – Toy Stoy. Avea să fie o mare lovitură, în colaborare cu Disney apar în următorii ani titluri de animaţii care au intratat în box office – A Bug s Life, Monsters, Toy Story 2, Finding Nemo sau Cars.

În ianuarie 2006, Disney ajunge la o înţelegere cu Steve Jobs şi cumpără studiorile Pixar, pe care le achiziţionase cu 10 milioane de dolari, în schimbul sumei de 7.4 miliarde de dolari.

A susținut că este steril

S-a căsătorit în 1991, când avea 31 de ani, cu Laurene Powell, unul dintre conducătorii Archieva, societate care oferă servicii persoanelor cu dizabilităţi şi cofondatoare a unei companii care produce şi distribuie alimente bio. Căsătoria a fost oficiată de un călugăr budist.

Soţii Jobs au un fiu, Red Paul, şi încă doi copii, care provin dintr-o căsătorie anterioară a lui Laurene. Jobs mai are o fată, Lisa, născută în 1978, dintr-o relaţie pe care a avut-o cu pictoriţa Chrisann Brennan. Iniţial, până la testul de paternitate nu a recunoscut că este tatăl, susţinând că era steril.

A luptat cu boala până în 2011

În 2004, Jobs a primit vestea şocantă: era bolnav de cancer. A reușit să se lupte cu boala până în 2011. În luna februarie a acelui an, Jobs a aflat că timpul său a devenit mai scurt. A spus asta discret, doar unor cunoștinte, iar vestea s-a împrăștiat.

Și astfel a început un adevărat „pelerinaj” în casa să. Telefoanele au început să sune câteva, la început, apoi zeci de telefoane pe zi și, în ultimele săptămâni, un flux aproape fară sfârșit de oameni doreau să-i spună personal la revedere, potrivit unor apropiați ai sai, scria New Yok Times.

Cele mai multe telefoane au fost interceptate de către soția să, Laurene. Ea își cerea scuze și le explica tuturor că Steve era prea obosit pentru a primi mulți vizitatori.

În ultima săptămână din viață să, Steve a devenit atât de slăbit încât îi era greu să mai urce scările din casă, a mărturisit soția să unui prieten. Unii întrebau dacă ar putea să-l sune din nou mâine. Ne pare rău, răspundea soția sa.

Omul care a ținut atât de mult la viața să privată a decis pe cine are nevoie să vadă înainte de a pleca.

Jobs și-a petrecut săptămânile finale, ca și întreagă să viață, de altfel, cântărindu-și bine fiecare alegere. El l-a invitat pe prietenul sau apropiat, medicul Dean Ornish, să mănânce împreună sushi la unul din restaurantele lui preferate, Jin Sho în Palo Alto. Și-a luat rămas bun de la colegii cu care a petrecut multa vreme, inclusiv de la omul de afaceri John Doerr, de la Bill Campbell, membru al Comitetului director Apple și de la directorul executiv al Disney, Robert Iger.

El a oferit consultanță pentru lansarea iPhone 4S, care a avut loc cu o zi înainte că Steve să plece din aceasta lume. A vorbit cu cel care care urma să-i lanseze biografia, Walter Isaacson, și a început un nou tratament pentru cancer spunând unor prieteni că există motive să spere că se va simți mai bine.

Dar, cel mai mult timp l-a petrecut cu soția și copiii săi – pe mâinile cărora a rămas o avere de peste 6,5 miliarde de doalri.

„Steve a făcut mereu alegeri. Odată l-am întrebat dacă el era bucuros că are copii, și a spus: „Este un lucru de 10.000 de ori mai bun decât orice am făcut vreodată”. Steve Jobs a murit pe 5 octombrie 2022.