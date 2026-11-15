Rusia a pierdut un milion șase sute două zeci și opt de mii șase sute optzeci de soldați în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, la data de 24 februarie 2022, potrivit ultimului raport publicat duminică de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Bilanțul general include un număr de 2.230 de victime consemnate de trupele ruse doar în ultimele douăzeci și patru de ore, conform Reuters.

Statul Major a subliniat recent că luna octombrie a anului 2026 a reprezentat cea mai sângeroasă perioadă din punct de vedere al pierderilor suferite de Moscova de la debutul conflictului armat.

Pe lângă pierderile uriașe de personal, armata rusă a înregistrat distrugerea unui volum masiv de tehnică militară. În conformitate cu datele oficiale furnizate de Kiev, bilanțul include 12.478 de tancuri, 25.785 de vehicule blindate de luptă, precum și 175.158 de vehicule și cisterne de combustibil.

De asemenea, forțele ucrainene au distrus 52.401 sisteme de artilerie, 2.274 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor și 1.756 de sisteme de apărare aeriană. În aer și pe apă, pierderile rusești se ridică la 452 de avioane, 356 de elicoptere, 3.150 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave și ambarcațiuni, alături de două submarine scoase din uz.

În ceea ce privește pierderile suferite de propria armată, Statul Major de la Kiev păstrează discreția, invocând motive de securitate operațională. Cu toate acestea, diverse centre de cercetare independente din Occident analizează constant dinamica conflictului.

Experții de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale notează că pierderile Moscovei le depășesc în mod semnificativ pe cele ale Kievului. Potrivit estimărilor acestei instituții, raportul dintre pierderile celor două tabere se situează la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Un raport anterior publicat de aceeași instituție în ianuarie 2026 arată că Ucraina a înregistrat probabil între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, estimările indică faptul că între 100.000 și 140.000 de militari ucraineni și-au pierdut viața în luptă.

Deși autoritățile de la Kiev oferă rar detalii statistice despre propriile decese, președintele Volodimir Zelenski a precizat în cadrul unui interviu acordat France TV la începutul lunii februarie că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă, la care se adaugă un număr considerabil de militari dați dispăruți.

Intensitatea ridicată a luptelor, coroborată cu atacurile masive cu drone executate de partea rusă, transformă misiunea de recuperare a trupurilor neînsuflețite într-o operațiune extrem de periculoasă și complexă. Din acest motiv, identificarea oficială pe bază de test ADN a soldaților căzuți la datorie întâmpină numeroase obstacole practice pe linia frontului.