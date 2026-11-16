Republica Moldova. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-ar fi întors în Republica Moldova „de dorul malului stâng”. A comentat ironic, președintele Parlamentului d ela Chișinău, Igor Grosu. Potrivit lui, prin revenirea de la Moscova, liderul de la Tiraspol a acceptat implicit restricția impusă de autoritățile de la Chișinău. Oficialul afirmă că măsura este în vigoare și va fi aplicată atunci când Krasnoselski va încerca să traverseze frontiera.

„Păi, nu poate de dorul malului stâng și, probabil, a acceptat deja acea sancțiune, de a nu putea părăsi teritoriul Republicii Moldova în următorii cinci ani”, a comentat Igor Grosu înaintea ședinței Parlamentului din 16 noiembrie.

Întrebat care este temeiul juridic al interdicției și dacă pe numele liderului separatist ar putea fi deschis un dosar penal, președintele Parlamentului a evitat să ofere explicații juridice suplimentare. El a precizat că detaliile urmează să fie comunicate de instituțiile responsabile.

„Noi am vorbit despre interdicție. Una dintre interdicții este cea de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Pe moment, există această interdicție pentru o perioadă de cinci ani. Cu privire la alte interdicții sau alte restricții, atunci când va fi cazul și vor fi prezentate de autoritățile competente, vom putea comunica”, a explicat Grosu.

Șeful Legislativului consideră că măsura nu ridică probleme juridice. Potrivit acestuia, statul are dreptul să decidă cine poate intra sau ieși de pe teritoriul său.

„Nu văd de ce ar fi o problemă juridică. Statul are dreptul să aplice interdicții atât la ieșire, cât și la intrare. În cazul dat, s-a ales interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Când va încerca să iasă, veți vedea cum va fi aplicată. În mod normal, nu va putea să urce la bordul avionului sau să traverseze frontiera”, a menționat președintele Parlamentului.

Referitor la alte eventuale restricții care ar putea fi aplicate lui Vadim Krasnoselski și care au fost anunțate anterior de Guvern, Igor Grosu a spus că autoritățile vor veni cu precizări atunci când va fi cazul. El a subliniat că instituțiile statului trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu.

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova duminică, 15 noiembrie, după o vizită la Moscova. Acolo, acesta a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Potrivit Kremlinului, distincția i-a fost acordată pentru contribuția la „dezvoltarea” regiunii transnistrene, promovarea limbii ruse și apărarea așa-numitului „adevăr istoric”.

Vizita în capitala Rusiei s-a desfășurat în contextul discuțiilor intermediate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) privind asigurarea regiunii transnistrene cu gaze naturale în sezonul rece, potrivit Biroului Politici de Reintegrare.

În prezent, regiunea primește gaze naturale cumpărate de pe piața europeană, printr-un mecanism finanțat de Federația Rusă. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că livrările sunt asigurate până la sfârșitul anului 2026. Totuși, nu există deocamdată certitudini privind continuarea acestora în anul următor.

Pe 5 noiembrie, după decorarea liderului separatist de către Vladimir Putin și declarațiile acestuia privind apartenența regiunii transnistrene la lumea rusă, autoritățile de la Chișinău au anunțat că îi vor aplica mai multe măsuri restrictive. Una dintre acestea este interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Premierul Vasile Tofan a explicat atunci că măsura a fost aleasă pentru a evita escaladarea tensiunilor. Restricția nu îl împiedică pe Krasnoselski să revină la Tiraspol, însă îi limitează posibilitatea de a pleca din țară.

Pe 15 noiembrie, după ce aeronava cu care călătorea Vadim Krasnoselski a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Diga” din Chișinău, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a confirmat că liderul separatist a fost lăsat să intre în Republica Moldova.

Oficialul a precizat însă că interdicția de a părăsi țara îi va fi aplicată prin punctele de trecere a frontierei de stat, pentru următorii cinci ani. Vadim Krasnoselski conduce administrația separatistă de la Tiraspol din decembrie 2016. În prezent, acesta se află la finalul celui de-al doilea mandat. Pe 13 decembrie 2026, în regiunea transnistreană sunt programate așa-numitele alegeri pentru funcția de lider al administrației separatiste. Scrutinul nu este recunoscut de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Liderul separatist nu mai poate candida pentru un nou mandat consecutiv.