Republica Moldova. Peste 50 de solicitări ale apărării au fost invocate în dosarul în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Procurorii consideră că majoritatea cererilor au fost deja examinate în prima instanță și ar face parte din tactica apărării de a tergiversa procesul. Avocații resping acuzațiile și susțin că nu au avut suficient timp pentru a-și pregăti demersurile. Luni, aceștia au cerut inclusiv ca fostul lider democrat să fie adus fizic în sala de judecată. Magistrații au respins solicitarea.

Vladimir Plahotniuc a participat luni, 12 octombrie, la ședința de judecată prin videoconferință, din penitenciar. Cei patru avocați care îl apără la Curtea de Apel Centru au continuat să înainteze cereri în etapa de pregătire a examinării apelului.

Ședința a început la ora 10:00. Judecătorii au examinat solicitările depuse de apărare. Luni au fost înaintate încă două cereri. Numărul acestora a ajuns la aproximativ 43, potrivit avocatului Lucian Rogac. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a vorbit însă despre peste 50 de solicitări.

Acesta susține că multe dintre cereri au fost deja examinate și soluționate de prima instanță. În opinia procurorului, demersurile sunt, în mare parte, nejustificate.

„Toate aceste cereri, sau majoritatea dintre ele, au fost înaintate și la examinarea cauzei în fond. Instanța de judecată s-a expus anterior atât în procedura de examinare în fond, cât și prin sentință. De aceea, noi considerăm că aceste cereri sunt în mare parte irelevante, deoarece există deja o decizie pe marginea fiecăreia dintre ele”, a declarat Alexandru Cernei.

Întrebat dacă numărul mare de solicitări ar putea reprezenta o încercare de a amâna examinarea dosarului, procurorul a invocat „tactica apărării”.

Potrivit lui Cernei, argumentele din cererile respective se regăsesc deja în apelul depus de avocați împotriva sentinței prin care Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Avocatul Lucian Rogac respinge acuzațiile privind tergiversarea procesului. Acesta susține că avocații nu au avut suficient timp pentru a pregăti toate solicitările în prima instanță.

Potrivit lui Rogac, ședințele de judecată se desfășurau într-un ritm foarte rapid. Apărarea ar fi participat la trei sau patru ședințe pe săptămână. În aceste condiții, avocații ar fi avut dificultăți în a analiza eventualele încălcări de procedură și în a pregăti cereri suplimentare.

„În prima instanță a fost un ritm foarte alert și galopant al ședințelor de judecată. Vreau să vă reamintesc că atunci aveam câte trei - patru ședințe pe săptămână și era practic imposibil ca apărarea să reușească să se pregătească pentru ședințe, iar în paralel să mai vină cu cereri noi, să examineze încălcările procesuale și să reacționeze. Am fost limitați în timp”, a declarat Lucian Rogac.

Avocatul a adăugat că numărul mare de solicitări nu ar urmări tergiversarea procesului. El a argumentat că situația clientului său nu se schimbă în funcție de numărul ședințelor necesare pentru examinarea apelului, întrucât Plahotniuc se află deja în detenție.

Una dintre solicitările înaintate luni de apărare vizează prezența fizică a lui Vladimir Plahotniuc în sala de judecată. Cei patru avocați au insistat ca acesta să fie adus în fața magistraților, cel puțin la etapa audierii sale.

Apărarea și-a motivat cererea prin problemele tehnice înregistrate la ședințele anterioare. Avocații au invocat conexiunea slabă în timpul transmisiunilor prin videoconferință și întreruperile care ar fi afectat desfășurarea procesului.

„Din cauza conexiunii slabe prin videoconferință, la ședința trecută au avut loc mai multe pene de curent care au îngreunat desfășurarea procesului, fiind nevoie de pauze repetate pentru reluarea transmisiunii. Cu toate acestea, apărarea consideră că prezența fizică a domnului Vladimir Plahotniuc în sala de judecată este esențială, inclusiv pentru garantarea dreptului său la apărare și la un proces echitabil”, a explicat Lucian Rogac.

Magistrații au respins solicitarea. Participarea lui Vladimir Plahotniuc prin videoconferință fusese stabilită de instanță încă din 26 august.

Avocații au depus și o cerere de recuzare a unuia dintre judecătorii completului. Aceștia contestă modul în care magistratul a fost desemnat după înlocuirea judecătorului Vitalie Budeci, care nu a promovat evaluarea externă, cunoscută drept vetting.

Apărarea susține că procedura de numire nu ar fi respectat prevederile legale. Instanța nu a examinat deocamdată această solicitare.

De cealaltă parte, acuzarea nu a depus cereri suplimentare în apel. Procurorul Alexandru Cernei a precizat că procurorii sunt de acord cu faptele stabilite de prima instanță.

Aceștia contestă însă pedeapsa aplicată, pe care o consideră prea blândă. Procurorii contestă și sentința în partea ce vizează confiscarea bunurilor.

Următoarea ședință în dosarul „frauda bancară” a fost programată pentru 2 noiembrie.

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie 2026 la 19 ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni legate de „furtul miliardului”. Printre acestea se numără constituirea unei organizații criminale, escrocheria și spălarea de bani.

Procuratura Anticorupție solicită, în apel, o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Apărarea cere achitarea completă a fostului lider democrat și anularea sentinței.

Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în septembrie 2025. Acesta se află în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Fostul lider democrat se declară nevinovat.