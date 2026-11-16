Republica Moldova este un exemplu de reziliență în fața ingerințelor străine. Mai mult, experiența sa în apărarea democrației poate servi drept lecție pentru alte state europene. Mesajul a fost transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, desfășurat la Bruxelles.

Oficiala europeană a evidențiat presiunile cu care se confruntă Republica Moldova și Ucraina. Și în special în contextul agresiunii Rusiei și al tentativelor de influențare a proceselor democratice. În opinia sa, experiența acestor țări arată cât de importantă este apărarea instituțiilor, a valorilor democratice și a parcursului european.

Ursula von der Leyen a subliniat că Republica Moldova a demonstrat că poate rezista presiunilor externe și poate continua reformele, chiar și într-un context dificil. Ea a menționat că reziliența nu înseamnă doar capacitatea unui stat de a face față unei crize, ci și apărarea valorilor democratice în fața celor care încearcă să le submineze.

Președinta Comisiei Europene a făcut referire la experiența Moldovei și a Ucrainei, țări care își continuă drumul spre Uniunea Europeană în pofida războiului, a amenințărilor și a ingerințelor străine.

„Extinderea face Uniunea Europeană mai puternică. Vedem acest lucru în contribuția pe care o aduc Polonia, Ucraina, Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Aceste state ne arată că Europa nu este doar un proiect economic. Este un proiect de valori, de securitate și de solidaritate”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a amintit că extinderea Uniunii a adus beneficii economice importante statelor care au aderat în trecut. Ea a invocat experiența extinderii din 2004, când zece țări au devenit membre ale blocului comunitar.

Potrivit acesteia, integrarea europeană a contribuit la creșterea veniturilor, la dezvoltarea comerțului și la consolidarea economiilor. În unele state, salariile reale s-au dublat, iar schimburile comerciale cu partenerii europeni au crescut considerabil.

Von der Leyen a susținut că, în actualul context geopolitic, extinderea are și o dimensiune strategică. O Uniune mai mare înseamnă o Europă mai stabilă și mai bine pregătită să facă față amenințărilor externe.

„Extinderea este, înainte de toate, o investiție în pace, securitate și prosperitate. Într-o lume în care Rusia a ales agresiunea, trebuie să înțelegem că o Uniune Europeană mai puternică și mai unită este în interesul nostru comun”, a afirmat oficiala europeană.

Ursula von der Leyen a menționat și progresele înregistrate de statele candidate la aderare. Muntenegru se apropie de etapa finală a negocierilor, Albania avansează în procesul de integrare, iar Republica Moldova și Ucraina continuă să facă pași înainte, în condiții dificile.

Totodată, președinta Comisiei Europene a subliniat că procesul de extindere trebuie însoțit de reforme solide. Statelor candidate li se cere să consolideze instituțiile, să respecte statul de drept și să asigure funcționarea democratică a instituțiilor.

„Trebuie să ne asigurăm că fiecare țară care aderă este pregătită și că Uniunea Europeană este, la rândul său, pregătită să primească noi membri. Avem nevoie de instituții eficiente și de un proces decizional care să ne permită să acționăm într-o Uniune mai mare”, a declarat Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a menționat că integrarea graduală nu trebuie să înlocuiască aderarea propriu-zisă, ci să pregătească terenul pentru aceasta. Respectarea statului de drept și menținerea standardelor democratice vor rămâne condiții esențiale și după intrarea în Uniune.

La Forumul privind extinderea Uniunii Europene a participat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 16–17 noiembrie.

În cadrul evenimentului, șefa statului a reafirmat obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028. Maia Sandu a subliniat că, deși termenul este ambițios, progresele înregistrate în ultimii ani demonstrează capacitatea țării de a-și îndeplini obiectivele asumate.