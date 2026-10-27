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OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra. E mai ieftin, dar și mai slab

OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra. E mai ieftin, dar și mai slab
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Din cuprinsul articolului

OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra, primul model nou din seria Terra după mai bine de trei luni, potrivit European Central Station.

GPT-6.1 Terra, mai ieftin, dar și mai slab

Compania promovează viteza, capacitățile de operare pe calculator și costurile reduse, însă reacțiile utilizatorilor sunt împărțite. O parte dintre aceștia așteptau un model de top care să concureze direct cu Claude Opus 5.5, nu o versiune axată în principal pe eficiență.

Potrivit datelor publicate de OpenAI, GPT-6.1 Terra costă un dolar pentru un milion de tokeni de intrare, 0,05 dolari pentru tokenii de intrare stocați în cache și cinci dolari pentru un milion de tokeni generați.

Prețurile sunt mai mici decât cele ale generației precedente, iar compania susține că modelul a înregistrat progrese în programare, înțelegerea imaginilor și utilizarea computerului.

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Ce spune OpenAI despre noul model

În testul Terminal-Bench 4.0, care evaluează agenții de programare, rata de finalizare a sarcinilor a crescut de la 21,5% la 50,3%. În evaluarea Agents’ Last Exam, Terra a obținut 60%, apropiindu-se de scorul de 63,2% al lui Claude Opus 5.5.

Totuși, evaluările independente citate în material indică un tablou mai puțin favorabil.

Artificial Analysis a acordat modelului 48 de puncte la indicele de inteligență, sub GPT-6.1 Sol, cu 52 de puncte, și Claude Opus 5.5, cu 58. În schimb, costul mediu pentru finalizarea unei sarcini a scăzut de la 1,40 dolari la 0,40 dolari.

sursa: Facebook

Compania OpenAI mai afirmă că Terra produce texte mai naturale și comite mai puține erori factuale în testele interne. Aceste rezultate nu sunt însă însoțite de suficiente evaluări comparative publice pentru a confirma toate îmbunătățirile prezentate.

Critici pentru GPT-6.1 Terra

Pe rețelele sociale, utilizatorii au criticat lipsa unui salt clar de performanță și au pus sub semnul întrebării utilitatea modelului în raport cu alternativele disponibile.

Unii au susținut că GPT-6.1 Sol rămâne o alegere mai potrivită pentru anumite sarcini, în timp ce alții au reclamat rezultate slabe în operarea computerului.

GPT-6.1 Terra este disponibil prin API și pentru utilizatorii Plus, Pro, Enterprise și Edu în ChatGPT Work și Codex, dar nu și în conversațiile obișnuite ChatGPT.

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