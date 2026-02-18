Verdict după incidentele de la meciul CFR Cluj - „U” Cluj. Cristiano Bergodi și-a aflat suspendarea

Comisia de Diciplină și Etică a FRF a dat verdictul în cazurile lui Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, antrenor și jucător implicați în incidentele de la meciul CFR Cluj - „U” Cluj (scor 3-2). Italianul, tehnician al oaspeților, va fi suspendat o lună și amendat cu suma de 10.000 de lei, conform anunțului oficial.

„În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a si c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sanctioneaza clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportiva de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a si c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sanctioneaza clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportiva de 10.000 lei.

În temeiul art.63.1.f raportat la art.63.2.2 din RD se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru 3(trei) jocuri si penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art.57.1 din RD se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru 1(una) lună și penalitate sportivă de 10.000 le”, au anunțat cei de la Comisia de Disciplină și Etică.

De partea cealaltă, mijlocașul gazdelor va fi suspendat pentru trei partide și amendat cu suma de 5.000 de lei. Bergodi a scăpat ieftin, ținând cont de faptul că ar fi putut să fie tras pe linie moarte și 12 luni, conform regulamentului.

„Poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat, dar asta este. Acum am învățat, știu ce am de făcut pe viitor și cel mai important este să fiu sănătos.I-am dat un mesaj dânsului (n.r. lui Cristiano Bergodi), i-am explicat exact că nu am avut absolut nicio treabă cu dânsul.

Sper să mă ierte și ei, suntem și în același oraș și nu vreau să mă feresc de dânșii, dacă mă întâlnesc cu ei pe stradă, să nu ne salutăm sau să nu ne băgăm în seamă”, spunea mijlocașul Andrei Cordea, săptămâna trecută, după ce fusese audiat de membrii comisiei.