Escrocii au schimbat metoda. SMS-ul care poate goli contul bancar

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avertizat marți că atacatorii continuă să trimită SMS-uri false în numele unor instituții, folosind de această dată pretextul unor amenzi sau taxe restante. Destinatarii sunt îndemnați să acceseze linkuri frauduloase și să introducă date personale ori bancare pe site-uri care imită platformele oficiale.

La o săptămână de la primul avertisment, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a anunțat că această campanie de fraudă este încă activă. Instituția le recomandă utilizatorilor să nu deschidă linkurile incluse în mesajele prin care li se cere să achite presupuse obligații restante.

Atacatorii susțin că destinatarii au de plătit o amendă sau o taxă și îi îndeamnă să acceseze un link pentru „achitare” ori pentru „verificarea detaliilor”.

„Mesajele folosesc un ton urgent și invocă penalități, taxe suplimentare sau alte consecințe pentru a crea presiune”, avertizează DNSC.

Una dintre metodele folosite în această campanie este direcționarea victimelor către pagini care reproduc aspectul unor platforme oficiale, dar sunt găzduite pe domenii false.

Reprezentanții DNSC au prezentat mai multe semne prin care astfel de tentative pot fi recunoscute. Unul dintre acestea este solicitarea efectuării unei plăți prin accesarea unui link primit prin SMS.

Un alt indiciu este folosirea unor adrese web asemănătoare celor oficiale, dar care conțin alte extensii sau denumiri. Un exemplu este domeniul ghiseul.cc, creat pentru a imita platforma oficială ghiseul.ro.

Mesajele sunt formulate astfel încât să provoace panică și includ termene foarte scurte pentru plată sau amenințări cu sancțiuni grave în cazul în care destinatarul nu acționează imediat.

Specialiștii în securitate cibernetică le recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau prin aplicațiile de mesagerie.

Eventualele amenzi sau taxe trebuie verificate numai pe platformele oficiale, prin introducerea manuală a adresei site-ului în browser. Utilizatorii trebuie să analizeze cu atenție și domeniul paginii înainte de a furniza informații personale sau date bancare.

„Dacă ați furnizat deja date de card, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată”, se arată în avertizare.

Mesajele suspecte pot fi raportate prin platforma PNRISC, la pnrisc.dnsc.ro. Scenariul fraudei poate fi semnalat și pe platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor, disponibilă la sigurantaonline.ro.

DNSC a avertizat anterior asupra unei campanii în care infractorii foloseau identitatea „Poliției Rutiere Române” și trimiteau SMS-uri despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză.

Destinatarii erau îndemnați să răspundă mesajului, după care erau redirecționați către domeniul fals ghiseul.cc, care imita platforma ghiseul.ro.

Pentru a-i determina să plătească rapid, atacatorii amenințau victimele cu executarea silită, blocarea conturilor bancare, sechestrarea vehiculului și alte consecințe legale.

Specialiștii au arătat că metoda a rămas aceeași, însă pretextul a fost modificat. Dacă în mesajele anterioare era invocată depășirea vitezei, acum infractorii susțin că destinatarii au amenzi sau taxe restante și încearcă să îi convingă să acceseze linkurile frauduloase.