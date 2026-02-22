Social

Ceață densă pe A1 București–Pitești și în patru județe din sudul țării. Recomandări de la Poliția Rutieră

Ceață densă pe A1 București–Pitești și în patru județe din sudul țării. Recomandări de la Poliția Rutieră Sursa Foto: Dreamstime
Vizibilitatea în trafic este afectată, duminică seară, pe autostrada A1 București–Pitești și pe mai multe artere rutiere din sudul țării, din cauza ceții dense. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență sporită, în condițiile în care, pe alocuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, prin intermediul Centrului INFOTRAFIC, la ora 19:00 ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe tronsonul kilometric 30 – 86 al autostrăzii A1 București–Pitești.

Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

Conform informării transmise de polițiști, fenomenul este prezent și pe numeroase artere rutiere din județele Gorj, Olt, Dolj și Mehedinți. În unele zone, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri.

Reprezentanții IGPR atrag atenția că, în funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului, ceea ce crește suplimentar riscul producerii unor accidente.

Ceață

Ceață / Sursa foto: dreamstime.com

Recomandări pentru șoferi: viteză redusă și fără depășiri riscante

Poliția le recomandă conducătorilor auto să reducă semnificativ viteza, să evite depășirile riscante și să mărească distanța de siguranță între vehicule.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzii și să nu desfășoare activități care le-ar putea distrage atenția de la condus.

„Reduceți mult viteza, nu vă angajați în depășiri riscante, măriți distanța între vehicule. Recomandăm evitarea opririi pe benzile de circulație sau pe banda de urgență de pe autostradă și evitarea preocupărilor de natură a vă distrage atenția de la condus”, se arată în comunicatul transmis de IGPR.

Avertisment și pentru pietoni

Autoritățile au transmis recomandări și pentru pietoni, cărora le solicită să nu folosească partea carosabilă pentru deplasare. Traversarea trebuie realizată doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător, după ce s-au asigurat că intenția lor a fost observată de conducătorii auto.

Polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și vizibilitate.

