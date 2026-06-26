Agenția spațială americană se află în fața unei provocări fără precedent în istoria explorării cosmice. NASA pregătește o operațiune de salvare extrem de ambițioasă și riscantă pentru telescopul spațial Swift, conform space.com.

Lansat pe orbită în urmă cu mai bine de două decenii, acest instrument esențial riscă să se prăbușească pe Pământ și să fie complet distrus în straturile dense ale atmosferei. Pentru a preveni un asemenea deznodământ, oficialii americani au alocat un buget consistent. Această misiune va avea bugetul de 30 de milioane de dolari.

Scenariul sumbru arată că telescopul Swift urmează să cadă de pe orbită la sfârșitul acestui an. Cu toate acestea, specialiștii de la NASA refuză să accepte pierderea unui dispozitiv care a funcționat ca o veritabilă santinelă cosmică, detectând cele mai violente fenomene din univers. Swift a fost de neegalat în monitorizarea exploziilor de raze gamma. Niciun alt observator spațial, nici măcar celebrele Hubble sau James Webb, nu au capacitatea tehnică de a egala performanțele obținute de Swift în identificarea acestor deflagrații masive.

Din acest motiv, decizia de a acționa a fost luată rapid. NASA va lansa operațiunea de ridicare a orbitei prin intermediul unei companii private numite Katalyst Space, utilizând o navă specială de tip remorcher, botezată Link.

„Nu am vrut să stabilim precedentul conform căruia orice iese de pe orbită trebuie amplificat, deoarece face parte din ecosistemul nostru spațial ca lucrurile să fie deorbitate frecvent", a declarat Shawn Domagal-Goldman, directorul Diviziei de Astrofizică a NASA, în timpul unei conferințe de informare privind misiunea de salvare Swift pe 17 iunie. „Aceasta nu a fost o navă spațială oarecare. Este vorba despre un observator cu capacități unice pentru astrofizică. Este un observator care se poate pivota rapid pe cerul nopții pentru a găsi cele mai puternice explozii din cosmos”, a adăugat el.

Investiția inițială a agenției a fost substanțială. NASA a construit și lansat inițial observatorul Swift în 2004 pentru 250 de milioane de dolari. Rolul său a fost crucial încă de la început, funcționând ca un echipaj de prim ajutor capabil să repereze explozii de raze gamma care emit în doar câteva secunde mai multă energie decât ar putea produce Soarele pe parcursul întregii sale existențe. Performanțele sale uimitoare au determinat prelungirea repetată a duratei de viață a misiunii.

„Numele nu este un acronim. Provine de la capacitatea de a reorienta rapid și autonom telescoapele sale cu raze X și UV (ultraviolete) cu câmp îngust aproape oriunde pe cer", a declarat Brad Cenko, cercetător principal al misiunii Swift, reporterilor în cadrul briefing-ului din 17 iunie. NASA a redenumit Swift Observatorul Neil Gehrels Swift în 2018, după primul cercetător principal al misiunii, care a murit cu un an mai devreme.

Universul se află într-o continuă schimbare, iar fenomenele extreme au loc la fiecare pas. „Universul este un loc foarte dinamic. Undeva în cosmos, o stea masivă explodează în fiecare secundă. Și, de-a lungul timpului, echipa noastră operațională excepțională, condusă de Penn State, a găsit modalități noi și inovatoare pentru ca satelitul să răspundă rapid la aceste descoperiri”, a mai afirmat oficialul.

Diferența majoră dintre Swift și alte telescoape mari constă tocmai în rapiditate. Deși Hubble poate oferi imagini cu o claritate superioară, procesul de redirecționare a acestuia către o nouă țintă durează până la două zile. În schimb, Swift are nevoie de doar câteva minute pentru a se orienta.

„Este cu adevărat primul respondent al NASA și, lucrând împreună în această manieră complementară, portofoliul de astrofizică al NASA poate aborda întrebări la care ar fi imposibil să răspundă orice instalație individuală”, a adăugat Cenko.

Contribuția sa științifică este neprețuită. Datele colectate de Swift au confirmat că elementele grele din natură, inclusiv aurul și platina pe care oamenii le poartă ca bijuterii, iau naștere în urma fuziunilor de stele neutronice sau a supernovelor. Mai mult, în anul 2022, observatorul a localizat o explozie atât de intensă încât a primit denumirea de BOAT, o prescurtare pentru cea mai strălucitoare din toate timpurile.

Planul de salvare, denumit oficial Swift Boost, va folosi ultima rachetă Pegasus XL administrată de Northrop Grumman, lansată direct din aer cu ajutorul aeronavei L-1011 Stargazer. Zborul va fi operat de pe un poligon militar situat pe atolul Kwajalein din Oceanul Pacific.

Colaborarea cu firma Katalyst Space a început într-un ritm alert, contractul fiind semnat în toamna anului trecut. Să proiectezi și să trimiți în spațiu un vehicul capabil să prindă un satelit care nu a fost gândit niciodată pentru o interconectare fizică reprezintă o performanță inginerească remarcabilă. Dacă operațiunea reușește, Swift va câștiga cel puțin încă cinci ani de activitate pe o orbită sigură.

Remorcherul Link este de dimensiunea unui frigider, însă dispune de o tehnologie avansată: trei motoare ionice, brațe robotice și senzori de înaltă precizie. Trecerea de la schițe la realitate s-a făcut într-un timp record.

„Asta este ceva ce am putut face, deoarece fiecare parte a acestei misiuni a fost condusă de urgența excepțională oferită de cerințele Swift”, a spus Kieran Wilson, investigatorul principal al Link la Katalyst.