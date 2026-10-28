Venitul lunar necesar pentru un trai confortabil diferă semnificativ de la o țară europeană la alta. Potrivit unei analize Euronews Business, un adult care locuiește singur are nevoie de 1.023 de euro net pe lună în România pentru a ajunge la pragul de început al clasei de mijloc superioare, în timp ce în Luxemburg suma ajunge la 6.256 de euro. La nivel european, diferențele sunt și mai mari dacă sunt incluse și state din afara Uniunii Europene.

Analiza folosește un indicator bazat pe venitul disponibil echivalat, care însumează veniturile membrilor unei gospodării, inclusiv salariile, veniturile din investiții și prestațiile sociale, după scăderea impozitelor și contribuțiilor. Suma este ajustată în funcție de componența familiei, astfel încât să permită comparații între gospodării de dimensiuni diferite.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește clasa de mijloc ca fiind formată din gospodării cu venituri disponibile echivalate cuprinse între 75% și 200% din mediana națională. Segmentul inferior se situează între 75% și 100%, cel de mijloc între 100% și 150%, iar clasa de mijloc superioară între 150% și 200%.

Euronews Business a calculat venitul necesar pentru atingerea pragului de 150% din mediana națională. Acesta nu reprezintă însă un standard oficial pentru un trai confortabil, ci un reper statistic privind poziția unei gospodării în distribuția veniturilor.

În 2025, venitul disponibil median echivalat în Uniunea Europeană era de 22.939 de euro anual, echivalentul a aproximativ 1.912 euro lunar. Pentru un adult singur, pragul de 150% ajunge la 2.867 de euro pe lună.

În rândul celor patru mari economii ale UE, Germania are cel mai ridicat prag, de 3.611 euro lunar, urmată de Franța, cu 3.307 euro, Italia, cu 2.758 de euro, și Spania, cu 2.546 de euro. În afara UE, Elveția conduce clasamentul european prezentat de publicație, cu 6.491 de euro lunar, în timp ce în Macedonia de Nord pragul este de 603 euro.

Un cuplu fără copii nu are nevoie de un venit dublu față de cel al unei persoane singure, deoarece partenerii împart cheltuieli precum chiria și energia. Potrivit metodologiei Eurostat, necesarul este estimat la de 1,5 ori venitul unei persoane singure.

Astfel, un cuplu din UE are nevoie de aproximativ 4.301 euro net lunar pentru atingerea pragului analizat. Pentru un cuplu cu doi copii sub 14 ani, suma crește la 6.021 de euro.

Comparația exclusiv în euro nu surprinde însă diferențele de preț dintre țări. Utilizarea standardelor puterii de cumpărare (PPS), care ajustează diferențele de nivel al prețurilor, reduce decalajele. Pentru o persoană singură, pragul variază de la 1.031 PPS în Albania la 4.709 PPS în Luxemburg.

Specialiștii citați de Euronews Business atrag atenția că un venit de peste 150% din mediană nu garantează automat siguranța financiară. Costurile locuinței, diferențele regionale, economiile, datoriile și deținerea unei proprietăți pot schimba considerabil situația unei gospodării.

Un trai confortabil presupune mai mult decât plata facturilor: acces la locuință adecvată, hrană, energie și transport, posibilitatea de a participa la viața socială și de a economisi. La fel de importantă este capacitatea de a face față unei cheltuieli neprevăzute sau pierderii temporare a veniturilor.

Prin urmare, pragurile calculate oferă un punct de comparație între țări, dar nu reprezintă o garanție că o gospodărie își poate permite același standard de viață oriunde în Europa.