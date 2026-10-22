Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, și directoarea comercială a unității, Liliana Sorescu, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, în dosarul în care sunt acuzați de luare de mită. Documentele au ajuns la Tribunalul Prahova, care urmează să analizeze acordurile. În cazul lui Pîrvu, un termen de judecată a fost stabilit pentru 12 noiembrie 2026.

Potrivit informațiilor la 22 octombrie 2026, surse judiciare susțin că cei doi au acceptat pedepse cu suspendare și muncă în folosul comunității. Instanța urmează să se pronunțe asupra acordurilor.

Dosarul atrage atenția și prin faptul că, în urma perchezițiilor din 23 iulie 2026, procurorii au găsit la domiciliul directorului general aproximativ 500.000 de euro în numerar, în lei și valută.

Tiberiu Alexandru Pîrvu este acuzat de luare de mită în formă continuată, în timp ce Liliana Sorescu este acuzată de două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, presupusele fapte au legătură cu relațiile contractuale dintre Uzina Mecanică Plopeni și mai multe societăți comerciale. Contractele vizau, în principal, servicii de mentenanță, achiziții de materiale și alte prestări de servicii.

Conform informațiilor transmise de DNA, în perioada mai–iulie 2026, Pîrvu ar fi primit 25.900 de lei, în trei tranșe, de la administratorul unor societăți comerciale. Banii ar fi fost oferiți în legătură cu aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu firmele respective.

În cazul Lilianei Sorescu, anchetatorii susțin că aceasta ar fi pretins și primit, în cursul anului 2026, suma totală de 24.250 de lei, în mai multe tranșe. Banii ar fi fost legați de lansarea comenzilor și de formalitățile necesare recepției bunurilor livrate.

Un element important al anchetei îl reprezintă percheziția efectuată la 23 iulie 2026 la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu. Potrivit DNA, procurorii au găsit atunci sume de bani în numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro.

Banii au fost ridicați în vederea instituirii măsurilor asigurătorii, inclusiv a sechestrului. Informațiile disponibile în materialul citat nu stabilesc că întreaga sumă găsită la domiciliu ar proveni din presupusele fapte de corupție cercetate în dosar.

Ancheta DNA îi include și pe Mihai Rafiu, director general al Uzinei Mecanice București, precum și pe un administrator de societăți comerciale.

Mihai Rafiu este acuzat de luare de mită în formă continuată, în 12 acte materiale. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit în perioada 18 decembrie 2025–16 iulie 2026 suma totală de 48.000 de lei, în 12 tranșe a câte 4.000 de lei.

Anchetatorii susțin că plățile ar fi urmărit facilitarea procedurilor de achiziție, derularea contractelor dintre uzină și firmele respective și aprobarea facturilor emise de acestea.

Administratorul societăților comerciale este acuzat de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată, potrivit informațiilor prezentate de DNA.

Într-o împrejurare distinctă, Liliana Sorescu ar fi primit în februarie 2026 suma de 3.800 de dolari de la reprezentantul unor alte societăți comerciale care aveau contracte cu Uzina Mecanică Plopeni.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost oferiți în legătură cu atribuțiile sale privind lansarea comenzilor și recepția bunurilor. Ulterior, între 15 mai și 29 iunie 2026, Sorescu ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul unui alt inculpat, echivalentul în lei al sumei, respectiv 17.200 de lei. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi invocat faptul că bancnotele primite inițial erau false.

Cele două acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost înregistrate la Tribunalul Prahova în dosare distincte. În cazul lui Pîrvu, dosarul a fost înregistrat la 21 octombrie 2026, iar termenul de judecată a fost stabilit pentru 12 noiembrie. Dosarul Lilianei Sorescu fusese înregistrat la 6 octombrie.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției trebuie analizate de instanță, care va decide dacă le admite. Prin urmare, pedepsele menționate de sursele judiciare nu trebuie confundate cu hotărâri definitive pronunțate de judecători.