Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, solicită organizarea unor alegeri interne în PNL, pornind de la filialele locale și continuând la nivel național. Declarațiile vin după o întâlnire cu primarii liberali din Ilfov, care au votat în unanimitate pentru această propunere. Liderul liberal critică actualul mod de organizare a partidului și cere ca viitorul congres să fie format din delegați aleși în filiale, nu din angajați ai companiilor de stat.

Hubert Thuma a anunțat că s-a întâlnit joi cu primarii PNL din județul Ilfov, pentru a discuta problemele partidului și direcția în care ar trebui să se îndrepte formațiunea politică. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat nemulțumirile din organizații și modul în care sunt luate deciziile la nivelul conducerii.

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Judeţean, toţi primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepţie. Nu a fost o şedinţă de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare uşă, din comună în comună şi din oraş în oraş, care au adus voturi reale şi care stau zilnic faţă în faţă cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge şi, mai ales, ce nu mai merge în partid. La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunţ, nu prin comunicat venit de la centru. Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus”, a scris Hubert Thuma.

Liderul CJ Ilfov consideră că reorganizarea formațiunii trebuie să înceapă de la organizațiile locale, nu să fie impusă de conducerea centrală. În opinia sa, primarii și membrii care au muncit pentru partid trebuie să aibă un rol important în stabilirea viitoarei conduceri.

„De aceea, ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel naţional. Conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat. Iar când vom ajunge la congres, haideţi ca de data aceasta să fie un congres al partidului. Delegaţi aleşi în filiale, primari, aleşi locali, membri care au muncit ani de zile pentru PNL. Nu angajaţi aduşi din companii de stat şi nici oameni puşi acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia”, a transmis Hubert Thuma.

Președintele CJ Ilfov a criticat și modul în care sunt ocupate funcțiile de conducere în PNL, susținând că legitimitatea acestora trebuie să provină din votul membrilor. Thuma consideră că partidul nu poate fi reorganizat prin decizii luate exclusiv la centru.

Acesta a făcut și o comparație între politica de partid și un joc de ping-pong, criticându-i pe cei care, în opinia sa, urmăresc schimbarea formațiunilor și a funcțiilor în interes personal.

„Pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong: mingea sare de la un partid la altul, de la o funcţie la alta, şi se opreşte doar acolo unde găseşte un scaun liber”, a afirmat liderul liberal.

În același mesaj, Hubert Thuma a susținut că primarii din Ilfov își asumă responsabilitatea față de comunitățile pe care le reprezintă și a cerut ca și celelalte organizații județene să organizeze întâlniri similare.

„Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem şi încotro mergem. Nu de o consultare de formă, făcută după ce decizia a fost deja luată. De aceea le cer colegilor mei, preşedinţi de organizaţii judeţene şi de consilii judeţene: adunaţi-vă primarii. Ascultaţi-i. Ei au făcut munca grea şi ei ştiu ce simte ţara cu mult înaintea oricărui sondaj”, a mai transmis acesta.

La finalul mesajului, președintele CJ Ilfov a cerut ca și celelalte organizații liberale din țară să își exprime poziția și a lansat o întrebare către colegii de partid: „Dacă suntem atât de convinşi că direcţia e bună, de ce ne-ar fi teamă de un vot în propriul partid?”

Declarațiile lui Hubert Thuma vin pe fondul tensiunilor din interiorul PNL. În 23 iunie, liberalii au anunțat că mandatele conducerilor din 12 filiale nu au fost prelungite. Printre organizațiile vizate s-au numărat cele din Argeș, condusă de Alina Gorghiu, și Ilfov, condusă de Hubert Thuma.

Tot atunci, liberalii au anunțat demararea procedurilor de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veștea și a celor care l-au susținut. Finalizarea acestora urma să aibă loc după înregistrarea noului Statut al formațiunii la Tribunal.