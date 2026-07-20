Hubert Thuma consideră că PNL respectă doctrina liberal-conservatoare doar la nivel declarativ, nu și în modul în care partidul este condus. Reacția președintelui Consiliului Județean Ilfov vine după ce Dan Motreanu a criticat inițiativa privind platforma liberal-conservatoare și a susținut că formațiunea aplică deja principiile acestei doctrine.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Hubert Thuma afirmă că poziția lui Dan Motreanu nu ține cont de situația reală din interiorul PNL. Președintele Consiliului Județean Ilfov susține că, deși partidul se definește oficial drept liberal-conservator, principiile acestei doctrine nu se regăsesc în modul în care este condusă formațiunea.

Thuma compară situația cu un restaurant care prezintă în meniu un produs care nu este servit în realitate și afirmă că liberalismul a rămas doar în documentele oficiale ale partidului.

Potrivit acestuia, în PNL sunt folosite excluderi, dizolvări de organizații, numiri de conduceri interimare și decizii stabilite înaintea ședințelor statutare, iar voturile interne ar fi organizate doar pentru confirmarea unor hotărâri luate anterior.

„Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează. În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam așa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja.”

Hubert Thuma contestă și modul în care a fost aplicat documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, despre care afirmă că a fost însoțit de o concentrare a deciziilor la nivelul conducerii centrale. Liderul liberal susține că alegerile interne au fost înlocuite, în unele cazuri, cu numiri făcute de conducerea partidului.

El respinge și afirmațiile lui Dan Motreanu potrivit cărora în PNL ar fi avut loc dezbateri reale, iar hotărârile ar fi fost adoptate în mod democratic și cu respectarea statutului. Thuma afirmă că instanțele de judecată au fost nevoite în anumite situații să clarifice dacă regulile interne ale partidului au fost respectate.

„Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri „reale și îndelungate”. Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord. Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine.”

În încheierea mesajului, Hubert Thuma îl ironizează pe Dan Motreanu și îl acuză de inconsecvență politică. El afirmă că, în interiorul PNL, „există libertate de exprimare, însă libertatea de după exprimare nu este garantată”.

Reacția lui Hubert Thuma a apărut după ce Dan Motreanu a criticat propunerea privind lansarea unei platforme liberal-conservatoare în interiorul PNL. Europarlamentarul a susținut că inițiativa nu își are rostul, deoarece partidul a adoptat deja oficial această orientare prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”. Documentul a fost aprobat la Congresul PNL din 2025 și reconfirmat la Congresul organizat în 2026.

Dan Motreanu a afirmat că PNL este un partid democratic, în care hotărârile au fost luate după dezbateri și voturi organizate potrivit statutului. El i-a criticat pe liderii care contestă deciziile majorității, deși au participat anterior la procesul în urma căruia acestea au fost adoptate.

„În al doilea rând, PNL este un partid democratic, în care au avut loc, în ultimele luni, dezbateri reale, îndelungate, finalizate prin decizii adoptate în mod statutar și democratic. Tocmai de aceea este surprinzător că apelul la dialog vine și de la cel care, după nenumărate dezbateri, voturi și rezoluții adoptate de forurile partidului, a ales să ignore voința majorității. Un gest de onoare ar fi fost ca, după acceptarea desemnării pentru funcția de prim-ministru, în momentul în care propriul partid a decis că nu îți mai acordă încrederea politică, să îți depui mandatul. În schimb, ai ales să mergi mai departe și să susții intrarea PNL într-o guvernare alături de PSD, partidul socialist care contribuise, împreună cu AUR, la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură.”

În același mesaj, Dan Motreanu a susținut că respectarea hotărârilor adoptate democratic și păstrarea consecvenței politice sunt necesare pentru funcționarea partidului.

Europarlamentarul a respins criticile referitoare la orientarea doctrinară a PNL și a apărat conceptul de „guvernare secvențială”. Potrivit explicațiilor sale, această formulă ar fi putut reprezenta o soluție într-o coaliție formată din mai multe partide, deoarece ar fi permis fiecărei formațiuni să promoveze, pe rând, măsuri apropiate de propria doctrină.

„România este obligată să îndeplinească jaloanele din PNRR și să adopte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, este iluzoriu să pretinzi că vei aplica exclusiv programul propriului partid. Tocmai din acest motiv am susținut ideea unei guvernări secvențiale, astfel încât fiecare partid din fosta coaliție să poată promova, pe rând, politici cât mai apropiate de propria doctrină. Era o soluție realistă, care ar fi permis fiecărui partener să își pună în practică propriile priorități, nu un simplu exercițiu de retorică.”

Schimbul de mesaje dintre Hubert Thuma și Dan Motreanu arată că disputele din PNL continuă în privința orientării doctrinare, a conducerii organizațiilor și a modului în care sunt adoptate deciziile. Tensiunile apar într-o perioadă în care partidul încearcă să își stabilească strategia politică după schimbările din ultimul an.